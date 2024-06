エイブルでは、2024年6月3日(月)より「ドナルドダックBIRTHDAYキャンペーン」を開催!

対象の投稿をリポストするとオリジナル「ドナルドダック」デザインのフライパンがその場で当たります☆

エイブル「ドナルドダックBIRTHDAYキャンペーン」

実施期間:2024年6月3日(月)〜6月14日(金)

特設サイト:https://www.able.co.jp/campaign/hello-happiness/2024-dnld/?pr

応募条件:

1)エイブル公式X(旧Twitter)アカウントをフォローしていること。

2)実施期間内に対象のキャンペーン投稿をリポストしていること。

留意事項:詳しくは、上記キャンペーン特設サイトを確認ください。

フライパンはガスのみ対応です。IHは使用できません。

エイブルは、6月9日の「ドナルドダック」のスクリーンデビュー日にあわせ、

「ドナルドダックBIRTHDAYキャンペーン」を実施。

エイブル公式X(旧Twitter)アカウント(@able826)をフォローの上、対象のキャンペーン投稿をリポストすると、抽選で合計69名様にエイブルオリジナル「ドナルドダック」デザインのフライパンがその場で当たります。

賞品はディズニー人気キャラクターの「ドナルドダック」スクリーンデビュー90周年を記念して、焼き面に「ドナルドダック」のお顔がデザインされたフライパン。

「ドナルドダック」の誕生日である6月9日にちなんで69名にプレゼントされます☆

簡単にかわいい「ドナルドダック」のお顔の焼き印が入ったパンケーキが作れます。

さらに、キャンペーンに参加した全員に、「ドナルドダック」デザインの待ち受け画像もプレゼント。

ここでしか手に入らないオリジナルの「ドナルドダック」デザインフライパンがあたるキャンペーン。

2024年6月3日から開催です。

© Disney

