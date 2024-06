人気作『ハリー・ポッター』のオフィシャルグッズが揃う「ハリー・ポッター マホウドコロ」にて ”ハニーデュークス” に並ぶ魔法界のお菓子をデザインしたトートバッグとポーチが登場! カラフルなトートバッグとポーチを持って楽しくお出かけしよう。大ヒット映画シリーズ『ハリー・ポッター』と『ファンタスティック・ビースト』の「魔法ワールド(Wizarding World)」オフィシャル商品を専門に取り扱う「ハリー・ポッター マホウドコロ(Harry Potter - Mahou Dokoro)」にて、作品に登場する菓子店 ”Honeydukes(ハニーデュークス)” に並ぶ数々のお菓子をデザインした「ハニーデュークス フリルワッペントートバッグ」と「ハニーデュークス フリルフラットポーチ」が6月7日(金)より登場する。

『ハリー・ポッター』や『ファンタスティック・ビースト』シリーズに登場する ”ホグズミード村” にある菓子店 ”ハニーデュークス” には、若い魔法使いが欲しがる不思議なお菓子が揃っている。そんな ”ハニーデュークス” に並ぶ様々なお菓子やお店のイメージカラーをデザインしたアイテムは、カラフルなカラーリングとポップなデザインが魅力的。「ハニーデュークス フリルワッペントートバッグ」は、ハニーデュークスのイメージカラーである明るいグリーンがベースのチェック柄の生地に、お菓子柄のワッペンをプラス。両サイドにはフリルがついており、もうひとつのイメージカラーであるピンク色で縁取られている。A4サイズのものがすっぽりと入る大きさで、内側に小物入れのポケットもついており、普段使いしやすいサイズとなっている。「ハニーデュークス フリルフラットポーチ」は、ハニーデュークスで販売されている様々なお菓子がちりばめられた総柄デザイン。正面にはハニーデュークスのロゴが刺しゅうがとってもキュート♪ サテン地の生地は手触りもよく、光沢感があり、よりかわいさを引き立ててくれる。フラットタイプでカバンに入れてもかさばりにくく、背面にはティッシュケースがついており、実用性もばっちりなポーチに仕上がっている。この新作トートバッグとポーチは相性抜群なので、ふたつ一緒に身に着けて持ち歩くのもおすすめです♪アクセント小物としても活躍しそうな新作グッズはハリポタファン必見。可愛い魔法をあなたの持ち物にもかけちゃいましょう!また、「大阪コミコン2024」先行販売商品が6月7日より店頭に登場!2024年5月3日(金)〜5月5日(日)まで、インテックス大阪で開催していた「大阪コミコン2024」で先行販売を行ったアパレルアイテムが、6月7日(金)より店舗での取り扱いが開始される。「ハリー・ポッター」シリーズと「ファンタスティック・ビースト」シリーズに登場する人物やアイテムがデザインされた全6アイテムがラインナップしているので、こちらもお見逃しなく。WIZARDING WORLD characters, names and related indicia are (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR. (s24)