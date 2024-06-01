2024年6月1日放送の「ぶらり途中下車の旅」は東海道線の旅。

旅人は、村上佳菜子。

東海道線

東京駅から熱海駅までのJR東日本管内の沿線には湘南の海、城下町小田原、温泉地湯河原・熱海などがあり、様々な旅の魅力にあふれています。

今週の旅人：村上佳菜子

1994年11月7日生まれ。愛知県名古屋市出身。

2009年JGPファイナル、2010年世界ジュニア選手権で優勝。

2014年ソチオリンピックに出場し、同年四大陸選手権で優勝。

2017年に競技生活から引退。現在はプロフィギュアスケーターとしてさまざまなアイスショーに出演するほか、タレントとしてテレビやイベントを中心に活躍しています。

おじゃましたところ 平塚駅 花菜ガーデン 茅ケ崎駅 FIND 辻堂駅 湘南ベビーカステラ Johnny’s Re:BOARD 山粼元弥さん 藤沢駅 ART MORIYA 大船駅 ice cream & crêpe CALVA CALVA 大船本店 茅ケ崎駅 肉の老舗 香川屋分店 FIND湘南ベビーカステラ Johnny’s Re:BOARD 山粼元弥さんART MORIYAice cream & crêpe CALVA CALVA 大船本店肉の老舗 香川屋分店

1300品種のバラが咲き誇る、花と緑に触れあえる場所。「バラの海」って何？

【最寄駅】平塚駅北口より秦野駅行バス「平塚支援学校前」下車、徒歩約5分

【所番地】神奈川県平塚市寺田縄496-1

【電話番号】0463-73-6170

【開園時間】9:00〜17:00（シーズンにより変動あり）

【休園日】6月は休園日なし（7月以降についてはホームページをご確認下さい）

【ホームページ】https://kana-garden.com/

【X（旧Twitter）】https://x.com/kanagarden_2010

【Instagram】https://www.instagram.com/kanagarden2010_official/

【Facebook】https://www.facebook.com/kanagarden2010/

【特選情報】

「ローズフェスティバル2024 〜春〜」2024年6月9日（日）まで開催

※バラの開花状況はホームページをご確認ください

茅ヶ崎在住40年の女性店主が展開する、この店にしかないオリジナル「茅ヶ崎Ｔシャツ」！

【最寄駅】茅ケ崎駅南口より徒歩約20分

【所番地】神奈川県茅ヶ崎市東海岸北4-16-2

【電話番号】0467-88-2493

【営業時間】10:00〜18:00

【定休日】月曜

【ホームページ】https://hirofind.stores.jp/

【Instagram】https://www.instagram.com/chigasakifind/

【Facebook】https://www.facebook.com/EthnicFind/

湘南ベビーカステラ Johnny’s（辻堂駅）

地元で大人気の湘南ベビーカステラのお店！期間限定の湘南ゴールド味とは？

【最寄駅】辻堂駅南口より徒歩約20分

【所番地】神奈川県藤沢市辻堂元町5-4-18 トラスト辻堂元町1F

【電話番号】070-8354-1562

【営業時間】平日12:00〜18:30 土日祝11:00〜18:30

【定休日】月曜・金曜

【ホームページ】https://johnnys-castella.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/johnnys_tsujido/

壊れたスケートボードの板をアップサイクル！スケボーのアクセサリーにインテリア！

【ホームページ】https://reboard.theshop.jp/

【Instagram】https://www.instagram.com/re.board.japan/

ART MORIYA（藤沢駅）

日本伝統の藍染と左官の技術を融合したアートを生み出す「藍左師」のアトリエ

【最寄駅】藤沢駅北口より徒歩約25分

【所番地】神奈川県藤沢市大鋸960-2

【電話番号】0466-54-7319

【営業時間】9:00〜18:00（訪ねる際は、ご予約をお願いします）

【定休日】日曜

【ホームページ】https://artmoriya.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/art_moriya/

【Facebook】https://www.facebook.com/artmoriya/

ice cream & crêpe CALVA（大船駅）

チョコレートの世界大会で世界一になったチョコアイスがクロワッサンに入った極上ソフト！

【最寄駅】大船駅東口より徒歩約5分

【所番地】神奈川県鎌倉市大船1-13-15 1F

【営業日時】金曜・土曜・日曜 11:00〜18:00

【Instagram】https://www.instagram.com/icecream_and_crepe_calva

【ホームページ】https://calva.jp/

【Facebook】https://www.facebook.com/b.p.calva

CALVA 大船本店（大船駅）

実はチョコアイスは弟、クロワッサンは兄の製作！パンをショーケースに飾る超オシャレパン屋さん！

【最寄駅】大船駅東口より徒歩約3分

【所番地】神奈川県鎌倉市大船1-12-18 エミールビル1F

【電話番号】0467-45-6260

【営業時間】10:30〜19:00 (日曜は18:00まで)

【定休日】火曜・水曜

【Instagram】https://www.instagram.com/calva.official/

肉の老舗 香川屋分店（茅ケ崎駅）

昭和の文豪、開高健が愛した味！茅ヶ崎ラチエン通りの老舗肉店の極上メンチカツ！

【最寄駅】茅ケ崎駅より徒歩約25分

【所番地】神奈川県茅ヶ崎市東海岸北5-15-65

【電話番号】0467-83-1312

【営業時間】10:00〜18:00

【定休日】火曜・日曜・祝日