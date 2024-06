アイドルグループ・ナナランドを2022年に卒業し、現在はタレント・女優として活動している雪村花鈴が、2024年6月1日より、芸能事務所・NEW PIECEへ所属したことが発表された。 NEW PIECEは、東雲うみや斎藤恭代、林田百加などグラビアで人気のタレントが所属。雪村さんも今後、タレント・女優業に併せてグラビア活動も精力的に行っていくという。 雪村さんは、現在発売中の『DOLCE Vol.1

