今週のUKシングル・チャートは、サブリナ・カーペンターの「Espresso」が連続5週目となる1位に輝いた。「Espresso」は、本国アメリカでもヒットしたものの、最高位は4位だった。今週はトップ3に動きはなく、ビリー・アイリッシュの「Lunch」が2位、Shaboozeyの「A Bar Song (Tipsy)」が3位をキープした。新たにトップ10入りしたシングルは2曲あり、リル・ベイビーをフィーチャーした英国人のラッパー、Central Ceeの「BAND4BAND」が4位に初登場し、英国ルートン出身の新人シンガー・ソングライター、Myles Smithの「Stargazing」が先週の14位から9位に浮上している。

