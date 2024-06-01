全英シングル・チャート、サブリナ・カーペンターの「Espresso」が5週連続1位
サブリナ・カーペンター
今週のUKシングル・チャートは、サブリナ・カーペンターの「Espresso」が連続5週目となる1位に輝いた。「Espresso」は、本国アメリカでもヒットしたものの、最高位は4位だった。
今週はトップ3に動きはなく、ビリー・アイリッシュの「Lunch」が2位、Shaboozeyの「A Bar Song (Tipsy)」が3位をキープした。新たにトップ10入りしたシングルは2曲あり、リル・ベイビーをフィーチャーした英国人のラッパー、Central Ceeの「BAND4BAND」が4位に初登場し、英国ルートン出身の新人シンガー・ソングライター、Myles Smithの「Stargazing」が先週の14位から9位に浮上している。
アルバム・チャートは、テイラー・スウィフトの最新作『The Tortured Poets Department』が先週の2位から再浮上し、非連続4週目の1位を獲得した。
2位には、トゥエンティ・ワン・パイロッツの3年ぶりの新作、通算7枚目のスタジオ・アルバム『Clancy』が初登場。彼らにとって4thアルバム『Blurryface』（2015年）から連続4作目の全英トップ10ヒットとなった。
先週トップに初登場したビリー・アイリッシュの『HIT ME HARD AND SOFT』は3位に後退。今週はトゥエンティ・ワン・パイロッツほか、ポール・ウェラーの通算17枚目のソロ・アルバム『66』が4位、ブリング・ミー・ザ・ホライズンの7枚目のスタジオ・アルバム『POST HUMAN: NeX GEn』が5位にチャート・インしている。
ウェラーにとってライヴ・アルバム、コンピレーション・アルバムを含めソロ名義では23作目、ブリング・ミー・ザ・ホライズンにとっては5作目の全英トップ10ヒットとなった。
Another week sipping Espresso at Number 1 for @SabrinaAnnLynn ☕ https://t.co/JydUeo3Vhk— Official Charts (@officialcharts) May 31, 2024
Ako Suzuki
Taylor Swift (@taylorswift13)’s The Tortured Poets Department claims fourth non-consecutive week at Number 1 in the UK! ????— Official Charts (@officialcharts) May 31, 2024
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