50周年を迎えるサンリオの人気キャラクター「ハローキティ」と、創業100周年を迎える青木商店のフルーツジュース専門店「果汁工房果琳」がコラボレーション♪ ハローキティ色を楽しめる特別なコラボジュースやデザインカップが楽しめるスペシャルコラボが始まる!2024年6月1日(土)〜2024年7月31日(水)までの期間、全国の「果汁工房果琳」他フルーツジュースバー全178店舗にて、ハローキティ コラボジュース「ハローキティのHAPPYラズベリーミルク」が限定登場する。

ハローキティをイメージした特別なコラボジュースは、ハローキティをイメージした赤と白のオリジナルドリンク。ご注文を受けてから作る甘酸っぱいラズベリーのスムージーとほんのり甘いミルクが2層になっており、2層それぞれの味わいを楽しんだり、お好みで混ぜて楽しんだりと、ご自身の好きな味わいで楽しむことができる。コラボジュースは、フルーツ型のバルーンを浮かべるハローキティがデザインされた、限定カップでのお渡し。購入特典として、たくさんのフルーツとハローキティが可愛らしく描かれたオリジナルステッカーが1杯につき1枚プレゼントされる。さらに、コラボ期間中は全てのLサイズのドリンクがハローキティコラボデザインのカップでご提供される。コラボメニュー以外のお好きなドリンクでもハローキティデザインを楽しめるのは嬉しいですね!カップは第1弾と第2弾の2回の期間に分けて、2種類のデザインがご用意されているので、コラボ期間だけの可愛いカップを楽しんじゃおう。果汁工房果琳ならではのハローキティの50周年と青木商店の100周年をお祝いする、可愛らしいハローキティコラボレーション。ヘルシーなフルーツとハローキティのコラボをぜひご堪能ください!(C)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650578