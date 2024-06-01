¥×¥íÌîµå¡Ö¥»¥Ñ¸òÎ®Àï¡×Èó¸ø¼°¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¡Ê2¡ËÃæÆü¡¦Î©Ï²´ÆÆÄ¤¬Ç÷¤ë¡Ö¿ÎµÁ·Ø¤Ç¡×
¡¡´ÆÆÄ½¢Ç¤3Ç¯ÌÜ¤ÎàÆ±´üÂÐ·èá¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£6·î11¡Á13Æü¤Ë¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÇÃæÆü¤ÎÎ©Ï²ÏÂµÁ´ÆÆÄ¡Ê54¡Ë¤òÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê52¡Ë¤¬·Þ¤¨·â¤Ä¡£º£µ¨A¥¯¥é¥¹¤òÄê°ÌÃÖ¤Ë¤¹¤Ù¤¯ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬¿´ÇÛ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢à¤¹¤Ð¤é¤·¤¤ÀèÇÚá¤Ø¤Î¡Ö°§»¢ÌäÂê¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö·´»ÊÍµÌé¡Ê26¡Ë¤¬¡¢¸ÅÁã¤ÎÎ©Ï²´ÆÆÄ¤Ë°§»¢¤¹¤ë¤«¤Ç¤Þ¤´¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ØÆ³¼Ô¤Ë´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤¿¤ÓÊâ¤ß´ó¤Ã¤ÆÆ¬¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ï¾ï¼±¤Ç¤¹¤¬¡¢·´»Ê¤Î¾ì¹ç¤ÏÃæÆü¤Ç¥í¥¯¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤âÍ¿¤¨¤é¤ì¤ºÊü½Ð¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¸ÅÁã¤Ø¤Î²¸¤¬Çö¤¤¡£¤È¤Ï¤¤¤¨°ìÅÙ¤Ç¤â°§»¢¤ò·ç¤±¤Ð¡¢¡ØÎéµ·¤¬¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡Ù¤È¡¢µå³¦¤Î¿ÍÌ®¤òÄÌ¤¸¤ÆÎ©Ï²´ÆÆÄ¤«¤é¥¯¥ì¡¼¥à¤¬Æþ¤ë¤é¤·¤¤¡£DeNA¤ÎµþÅÄÍÛÂÀ¡Ê30¡Ë¤â¡Ø¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤ä¤é¤µ¤ì¤ó¤Î¡Å¡Å¡Ù¤È¶òÃÔ¤ò¤³¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢Îµ¤Î»Ø´ø´±¤Ï¸«¤Æ¤¯¤ì¤À¤±¤Ï¾Ð´é¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢
¡Öºòµ¨¤Þ¤Ç¤Ö¤Ã¤¤é¤Ü¤¦¤Ê´é¤Ç¤¤¤ï¤æ¤ëà¶²ÉÝÀ¯¼£á¤òÉß¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¥½¥Õ¥ÈÏ©Àþ¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¤ËÉé¤±¤Æ¤â¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Áª¼ê¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éµ¤Ì£°¤¬¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÉûºîÍÑ¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â´°Á´¤Ë´Ë¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ËÞÂà¤·¤Æ¤â»õ¤ò¸«¤»¤Æ¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤âÌÜ¤Ë¤Ä¤¯¤Û¤É¡£¥Á¡¼¥à¤¬B¥¯¥é¥¹¤ËÄãÌÂ¤·¤Æ¤â¡¢º£¤µ¤éÄêÃå¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌá¤¹¤ËÌá¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæÆü¤È¸òÎ®Àï¤Ç¿¿¤ÃÀè¤ËÂÐÀï¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ºÇ²¼°Ì¤ÎÀ¾Éð¤À¡£ÌÜ²¼¡¢¼óÇ¾¿Ø¤Î¿ÊÂàÌäÂê¤ÇÍÉ¤ì¤ËÍÉ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢
¡Ö14Ç¯¤ËÅö»þ¤Î°Ë¸¶½Õ¼ù´ÆÆÄ¤¬µÙÍÜ¤·¤¿ºÝ¤Ï6·îÆ¬¤Ç¼Ú¶â13¡£¤½¤ì¤ò¾¾°æ²ÔÆ¬±û´ÆÆÄ¡Ê48¡Ë¤Ï5·î¤Ç¤È¤¦¤ËÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Õ¥í¥ó¥È¤Ï¥¯¥Ó¤Ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£17Ç¯¤Ë³ÚÅ·¤Ç¥³¡¼¥Á¤òÂÇ¿Ç¤µ¤ì¤Æ»ÄÎ±¤¬·è¤Þ¤ê¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢à´ÆÆÄ¼ê·Áá¤òÄó¼¨¤·¤Æ¡¢¶¯°ú¤Ë½ÐÌá¤ê¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¾¾°æ´ÆÆÄ¤¬¤ß¤º¤«¤é¿È¤ò°ú¤¯¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¸åÇ¤¸õÊä¤Ë¤ÏÃÏÌ£¤ÊÀ¾¸ýÊ¸Ìé2·³´ÆÆÄ¡Ê51¡Ë¤°¤é¤¤¤·¤«¸«Åö¤¿¤é¤º¡¢µåÃÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¼Ç¤¤âÈò¤±¤¿¤¤¤Î¤¬ËÜ²»¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Êµå³¦´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤³¤ÇÉâ¾å¤·¤¿¥¦¥ë¥È¥éC¤¬¡¢Ê¿ÀÐÍÎ²ð¥Ø¥Ã¥É·óÂÇ·âÀïÎ¬¥³¡¼¥Á¡Ê44¡Ë¤Î¹¹Å³¤À¡£
¡ÖPL³Ø±à¤ÎÀèÇÚ¸åÇÚ¤Î¥é¥¤¥ó¤Ç¾¾°æ´ÆÆÄ¤Ë½ÅÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤Ï´ÆÆÄ¤Ë½õ¸À¤¹¤ë¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤«¤È¤¤¤Ã¤ÆÁª¼ê¤Ë»Ø¼¨¤òÍ¿¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£µåÃÄ¤«¤é¡ØÁª¼ê¤òÅÜ¤ë¤Ê¡Ù¤È¤ªÃ£¤·¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æµ÷Î¥´¶¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¾¾°æ´ÆÆÄ¤Î¥´¥Þ¥¹¥ê¤ËÇ®¤òÆþ¤ì¤ë»Ñ¤·¤«¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ð¤«¤ê¤«¡¢¿¶¤ë¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ï¼«¿È¤¬¼õ¤±»ý¤ÄÂÇÀþ¤Ê¤Î¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤ÇÇ¯¾å¤ÎËÅÄÀ¶Åê¼ê¥³¡¼¥Á¡Ê53¡Ë¤ËÊ¹¤³¤¨¤è¤¬¤·¤Ë¡Ø¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À!¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¹Ó¤é¤²¤Æ¤¤¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡³Î¤«¤Ë¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò°ì¿·¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¸òÎ®Àï¤òµ¡¤Ë¥Á¡¼¥à¤ÎÉâ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë·àÌô¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£