º¾µ½¤«¤â¡ÄµÒ¤Î²È¤Þ¤Ç½Ð¸þ¤¤¤¿¥³¥ó¥Ó¥ËÅ¹Ä¹¡¡È¾Ç¯¤Ç2ÅÙÌÜ¤Î´¶¼Õ¾õ
¡¡ÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¤ò»È¤Ã¤¿ÆÃ¼ìº¾µ½Èï³²¤òËÉ¤¤¤À¤È¤·¤Æ¡¢ÆàÎÉ¸©·Ù·´»³½ð¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥ÈËÌ·´»³Å¹¡×¡ÊÂçÏÂ·´»³»ÔËÌ·´»³Ä®¡Ë¤ÎÅ¹Ä¹¡¢ÀîºêÈþº´»Ò¤µ¤ó¡Ê53¡Ë¤Ë´¶¼Õ¾õ¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¡¡¶ÐÌ³Ãæ¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿½÷À¤Î¼«Âð¤Þ¤Ç¶î¤±¤Ä¤±¤ÆÀâÆÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢È¾Ç¯´Ö¤Ç2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë´¶¼Õ¾õ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£
2ÅÙÌÜ¤Î´¶¼Õ¾õ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿ÀîºêÈþº´»Ò¤µ¤ó=2024Ç¯5·î27Æü¸á¸å1»þ57Ê¬¡¢ÆàÎÉ¸©ÂçÏÂ·´»³»ÔËÌ·´»³Ä®¡¢¼þµ£緂»£±Æ
¡¡Àîºê¤µ¤ó¤Ï5·î3ÆüÌë¤Î¶ÐÌ³Ãæ¡¢70Âå¤Î½÷À¤«¤é¡Ö¥¢¥Ã¥×¥ë¥«¡¼¥É¤ÏÅ¹¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡×¤ÈÅÅÏÃ¤ò¼õ¤±¤¿¡£½÷À¤Ï»ÈÍÑÃæ¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤ËÆÍÁ³¡¢¡Ö¥Ç¡¼¥¿¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿ÈÖ¹æ¤ËÏ¢Íí¡£¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¼Ò°÷¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤«¤é¡¢¶á¤¯¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¤Î¥«¡¼¥É¤òÇã¤¦¤è¤¦»Ø¼¨¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡½÷À¤ÎÂ¹ø¤¬°¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤¿Àîºê¤µ¤ó¤Ï¡¢800¥á¡¼¥È¥ëÀè¤Î½÷ÀÂð¤òË¬Ìä¡£ÄÌÊó¤Ç¶î¤±¤Ä¤±¤¿·Ù»¡´±¤È°ì½ï¤Ë¡¢½÷À¤òÀâÆÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Àîºê¤µ¤ó¤ÏºòÇ¯12·î¤Ë¤â¡¢¶ÐÌ³Ãæ¤ËÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¤Ë¤«¤é¤àÆÃ¼ìº¾µ½¤òËÉ¤¤¤À¤È¤·¤Æ¡¢Æ±½ð¤«¤é´¶¼Õ¾õ¤òÂ£¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡5·î27Æü¤Ï2ÅÙÌÜ¤Î´¶¼Õ¾õ¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÅ¹¤«¤éº¾µ½Èï³²¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤Î»×¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Å¹¤Ç¤ÏÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¹âÎð¼Ô¤ËÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤ë¤è¤¦¡¢Å¹°÷¤ËÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸©Æâ¤Ç¤ÎÆÃ¼ìº¾µ½Èï³²¤ÏºòÇ¯230·ï¡£Èï³²³Û¤Ï·×Ìó5²¯9ÀéËü±ß¤Ë¾å¤ê¡¢Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¾¾°æÄ¾¿Í¡¦À¸³è°ÂÁ´²ÝÄ¹¤Ï¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿°ãÏÂ´¶¤Ç¤âÄÌÊó¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¡Ê¼þµ£緂¡Ë