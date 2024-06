アイアン・メイデンのフロントマン、ブルース・ディッキンソンは、バンドのファンを大切に思っているが、バンドはそれ故、曲作りの面で挑戦できずにいるかもしれないと懸念しているそうだ。『Big Issue』誌のインタビューで、ディッキンソンは、アイアン・メイデンのファンについてこう語った。「アイアン・メイデン・ファンは別のレベルだ。一生涯って感じだ。俺はサッカー・チームのサポーターではないが、サポーターたちがどんな反応をするかは驚きと共に見ている。クラブに対する彼らの献身、愛は言葉にできない。アイアン・メイデンのファンも、アイアン・メイデンに同じレベルで心酔している」

