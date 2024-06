https://twitter.com/acdc/status/1788631457633628274/photo/1 https://twitter.com/acdc/status/1788631457633628274/photo/1

スペインの通信社、Europa Press Andalucíaが、水曜日(5月29日)にセビリアで開かれたAC/DCの公演で撮影した「If You Want Blood (You've Got It)」のライヴ・パフォーマンス映像を、同社のYouTubeチャンネルで公開した。

「If You Want Blood (You've Got It)」は、現行の<Powe Up>ツアーのオープニングでプレイされている。セビリア公演はエスタディオ・オリンピコ・セビージャ(スタジアム)で開かれ、約6万人のファンが訪れたという。<Power Up>ツアーは5月17日にドイツ・ゲルゼンキルヒェンで開幕し、このセビリア公演は、ドイツ・ゲルゼンキルヒェン(2日間)、イタリア・レッジョ・エミリアに続く4日目の公演だった。ツアーは、ブライアン・ジョンソン(Vo)、アンガス・ヤング(G)、スティーヴィー・ヤング(G)、クリス・チェイニー(B)、マット・ローグ(Dr)の新ラインナップで、21〜24曲をパフォーマンスしている。29日のセルビア公演のセットリストは以下のとおり。「If You Want Blood (You've Got It)」「Back in Black」「Demon Fire」「Shot Down in Flames」「Thunderstruck」「Have a Drink on Me」「Hells Bells」「Shot in the Dark」「Stiff Upper Lip」「Shoot to Thrill」「Sin City」「Rock 'n' Roll Train」「Dirty Deeds Done Dirt Cheap」「High Voltage」「Riff Raff」「You Shook Me All Night Long」「Highway to Hell」「Whole Lotta Rosie」「Let There Be Rock」アンコール「T.N.T.」「For Those About to Rock (We Salute You)」<Power Up>ツアーは6月1日にセビリアで2日目の公演を開催した後、オランダ、ドイツ、オーストリア、スイス、英国、スロヴァキア、ベルギー、フランス、アイルランドを周る。8月17日までに計24公演が開かれる予定。AC/DCは今週木曜日(5月30日)、音楽療法を広めるチャリティー団体ノードフ・ロビンズ・ミュージック・セラピー基金が主催する音楽賞<シルバー・クレフ・アワーズ 2024>で、レジェンド・アワードを受賞することが発表された。ロンドンで授賞式が開かれる7月5日は、ちょうどロンドン公演(7月3日、7日)の合間で、セレモニーにメンバーが出席するのではないかと期待されている。Ako Suzuki