¸µ¿Íµ¤»ÒÌò¤ÎÈþ»³²ÃÎø¡¡´Ú¹ñ¸ìÇ½ÎÏ»î¸³¤Î3µé¹ç³Ê¡Ö¥ä¥Ã¥¿¡¼¡×¶á±ÆÈäÏª¤Ë¡ÖÀ¨¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡¸µ¿Íµ¤»ÒÌò¤Ç½÷Í¥¡¦À¼Í¥¤ÎÈþ»³²ÃÎø¡Ê27¡Ë¤¬1Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£´Ú¹ñ¸ìÇ½ÎÏ»î¸³¤Î3µé¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¿ÍÀ¸½é¤ÎTOPIK¡¡¶(´Ú¹ñ¸ì»î¸³)¡¢3µé¹ç³Ê¡£¥ä¥Ã¥¿¡¼¡×¤È½ñ¤½Ð¤¹¤È¡¢¥Æ¥¥¹¥È¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¼«¿È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤ÈÀª¤¤¤Ç¼õ¸³¿½ÀÁ¤ò¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¡ÊÙ¶¯¤Î»ÅÊý¤âËº¤ì¤Æ¤ë¤·¡¢¥Þ¡¼¥¯¥·¡¼¥È¤â¤¿¤Ö¤ó½é¤á¤Æ¡£°Æ¤ÎÄê¥Þ¡¼¥¯¤ò¤Ä¤±´Ö°ã¤¨¤ÆÂçÉý¤Ë¥¿¥¤¥à¥í¥¹¡Ä¿§¡¹¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ãæµé¤È¸À¤ï¤ì¤ë3µé¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÅöÆüLINE¤¯¤ì¤Æ¹ç³ÊÈ¯É½¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ÆÊì¤Î¤è¤¦¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼»á¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¾Ð¡¡¹ç³ÊÈ¯É½¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢»£±Æ½ª¤ï¤ê¤Î¤Ü¤í¤Ü¤í¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ç¤¹¤¬Vlog¤È¤·¤Æ»£¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤¢¤È¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ËÅê¹Æ¤·¤Þ¤¹¡¡¼¡¤Ï4µé¤À¡¼¡ª¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡Èþ»³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÀ¨¤¤¤Ê¤¡¡¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¹ç³Ê¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤¦¤ï¡¢Èþ»³¤µ¤ó¡¢´èÄ¥¤Ã¤¿¤Í¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£