１日午前４時２分ごろ、豊後水道を震源とする地震がありました。この地震による津波の心配はありません。

震源の深さは約４０ｋｍで、自身の規模を示すマグニチュードは４．５と推定されています。

高知県西部で震度４、愛媛県南予で震度３を観測しました。

広島県では、広島市安佐北区や呉市などで震度２を観測し、広島市中区や福山市などで震度１を観測しました。

広島県内の震度１以上が観測された地点です。＊印は気象庁以外の観測点

【震度２】

広島安佐北区可部南＊ 呉市宝町 呉市二河町＊ 呉市下蒲刈町＊ 呉市川尻町＊ 呉市音戸町＊ 呉市安浦町＊ 尾道市向島町＊ 東広島市黒瀬町 廿日市市大野＊ 江田島市大柿町＊ 江田島市能美町＊ 府中町大通り＊ 海田町役場＊ 坂町役場＊ 大崎上島町中野＊ 大崎上島町東野＊

【震度１】広島中区上八丁堀 広島南区宇品海岸＊ 広島西区己斐＊ 広島安佐南区祇園＊ 広島安芸区中野＊ 広島佐伯区利松＊ 呉市音戸中学校 呉市広＊ 呉市郷原町＊ 呉市豊浜町＊ 呉市焼山＊ 呉市蒲刈町＊ 呉市豊町＊ 竹原市中央＊ 三原市円一町 三原市久井町＊ 三原市本郷南＊ 尾道市因島土生町＊ 尾道市瀬戸田町＊ 尾道市御調町＊ 尾道市久保＊ 福山市松永町 福山市駅家町＊ 福山市神辺町＊ 福山市内海町＊ 広島三次市三次町＊ 広島三次市三和町＊ 広島三次市吉舎町＊ 庄原市高野町＊ 大竹市小方＊ 東広島市西条栄町＊ 東広島市福富町＊ 東広島市豊栄町＊ 東広島市河内町＊ 東広島市安芸津町＊ 廿日市市下平良＊ 廿日市市宮島町＊ 廿日市市津田＊ 廿日市市吉和＊ 安芸高田市向原町長田＊ 安芸高田市八千代町＊ 安芸高田市向原町＊ 安芸高田市吉田町＊ 安芸高田市美土里町＊ 安芸高田市甲田町＊ 江田島市江田島町＊ 江田島市沖美町＊ 熊野町役場＊ 安芸太田町加計＊ 安芸太田町中筒賀＊ 安芸太田町戸河内＊ 北広島町都志見 北広島町有田 北広島町豊平郵便局＊ 北広島町川小田＊ 北広島町大朝＊ 大崎上島町木江＊ 世羅町東神崎＊ 世羅町西上原＊ 神石高原町油木＊