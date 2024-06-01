　●今週の業種別騰落率ランキング

　　※5月31日終値の5月24日終値に対する騰落率
　　　東証33業種　　　　　　　　値上がり：　25 業種　　値下がり：　 8 業種
　　　東証プライム：1646銘柄　　値上がり：1063 銘柄　　値下がり： 557 銘柄　　変わらず他：　26 銘柄

　　東証33業種　　　騰落率(％) 　【株価】上昇率／下落率　上位3銘柄
１. 保険業(0280)　　　　 +5.93 　Ｔ＆Ｄ <8795> 、第一生命ＨＤ <8750> 、ＳＯＭＰＯ <8630>
２. 電気・ガス(0270)　　 +5.71 　東北電 <9506> 、関西電 <9503> 、邦ガス <9533>
３. 石油・石炭(0259)　　 +5.19 　富士石油 <5017> 、コスモＨＤ <5021> 、出光興産 <5019>
４. 銀行業(0278)　　　　 +4.89 　スルガ銀 <8358> 、秋田銀 <8343> 、愛媛銀 <8541>
５. 証券・商品(0279)　　 +3.83 　大和 <8601> 、ＪＩＡ <7172> 、スパークス <8739>
６. 非鉄金属(0263)　　　 +3.58 　大阪チタ <5726> 、邦チタ <5727> 、古河電 <5801>
７. 鉄鋼(0262)　　　　　 +2.63 　栗本鉄 <5602> 、日精線 <5659> 、ＪＦＥ <5411>
８. その他製品(0269)　　 +2.57 　ミズノ <8022> 、ＮＩＳＳＨＡ <7915> 、ヤマハ <7951>
９. 不動産業(0282)　　　 +2.32 　ミガロＨＤ <5535> 、ＳＲＥＨＤ <2980> 、京阪神ビル <8818>
10. 鉱業(0252)　　　　　 +2.00 　Ｋ＆Ｏエナジ <1663> 、三井松島ＨＤ <1518> 、ＩＮＰＥＸ <1605>
11. 海運業(0272)　　　　 +1.59 　商船三井 <9104> 、郵船 <9101> 、川崎汽 <9107>
12. 医薬品(0258)　　　　 +1.56 　参天薬 <4536> 、サワイＧＨＤ <4887> 、大塚ＨＤ <4578>
13. 情報・通信業(0275)　 +1.53 　インフォコム <4348> 、ＭＤＶ <3902> 、クロスマーケ <3675>
14. パルプ・紙(0256)　　 +1.47 　北越コーポ <3865> 、ザ・パック <3950> 、特種東海 <3708>
15. 繊維製品(0255)　　　 +1.46 　オンワード <8016> 、クラボウ <3106> 、グンゼ <3002>
16. その他金融業(0281)　 +1.24 　クレセゾン <8253> 、アイフル <8515> 、日証金 <8511>
17. 精密機器(0268)　　　 +1.14 　松風 <7979> 、Ｖテク <7717> 、タムロン <7740>
18. 建設業(0253)　　　　 +1.00 　トーエネク <1946> 、高砂熱 <1969> 、太平電 <1968>
19. 輸送用機器(0267)　　 +0.98 　カヤバ <7242> 、新明和 <7224> 、ＳＵＢＡＲＵ <7270>
20. 小売業(0277)　　　　 +0.97 　Ｈ２Ｏリテイ <8242> 、三越伊勢丹 <3099> 、ホットランド <3196>
21. ガラス・土石(0261)　 +0.82 　ニチアス <5393> 、品川リフラ <5351> 、カーボン <5302>
22. 倉庫・運輸(0274)　　 +0.65 　三井倉ＨＤ <9302> 、トランシティ <9310> 、エーアイテイ <9381>
23. 化学(0257)　　　　　 +0.51 　関西ペ <4613> 、サカタＩＮＸ <4633> 、大阪ソーダ <4046>
24. サービス業(0283)　　 +0.23 　アトラエ <6194> 、Ｖコマース <2491> 、バリューＨＲ <6078>
25. ゴム製品(0260)　　　 +0.05 　フコク <5185> 、ニッタ <5186> 、ＴＯＹＯ <5105>
26. 卸売業(0276)　　　　 -0.04 　コーア商ＨＤ <9273> 、佐鳥電機 <7420> 、加賀電子 <8154>
27. 金属製品(0264)　　　 -0.25 　ニッパツ <5991> 、ＬＩＸＩＬ <5938> 、ＲＳテクノ <3445>
28. 電気機器(0266)　　　 -0.48 　シンフォニア <6507> 、レーザーテク <6920> 、Ｊディスプレ <6740>
29. 機械(0265)　　　　　 -0.86 　ＴＯＷＡ <6315> 、新晃工 <6458> 、荏原 <6361>
30. 陸運業(0271)　　　　 -0.89 　Ｃ＆Ｆロジ <9099> 、名鉄 <9048> 、ＳＢＳＨＤ <2384>
31. 食料品(0254)　　　　 -0.97 　味の素 <2802> 、ＤｙＤｏ <2590> 、カゴメ <2811>
32. 空運業(0273)　　　　 -1.51 　ＡＮＡＨＤ <9202> 、ＪＡＬ <9201>
33. 水産・農林業(0251)　 -2.02 　ニッスイ <1332> 、サカタタネ <1377> 、雪国まいたけ <1375>

※上記の『【株価】上昇率／下落率　上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

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