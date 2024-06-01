【球宴】パ・リーグファン投票中間発表 田中正義と田宮裕涼が30万票突破＆万波中正は40万票目前
日本野球機構(NPB)は31日、7月23日、24日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第9回中間発表を行いました。
パ・リーグでは、上位に変動はなし。現時点で両リーグの総得票数は1600万票を超え、12球団最多得票を誇る万波中正選手(日本ハム)は、ついに39万票となり、両リーグ最速の40万票が目前となりました。
続いて、万波選手と同僚である抑え投手部門の田中正義投手(日本ハム)、捕手部門の田宮裕涼選手(日本ハム)が30万票を突破。チーム内3人目となりました。
▽以下、各部門の上位選手(5月31日時点)
【先発投手】
1位 山崎福也(日本ハム) 201,894票
2位 佐々木朗希(ロッテ) 111,394票
3位 宮城大弥(オリックス) 93,372票
【中継投手】
1位 河野竜生(日本ハム) 220,275票
2位 松本裕樹(ソフトバンク) 119,506票
3位 マチャド(オリックス) 110,412票
【抑え投手】
1位 田中正義(日本ハム) 317,465票
2位 則本昂大(楽天) 136,938票
3位 オスナ(ソフトバンク) 109,321票
【捕手】
1位 田宮裕涼(日本ハム) 324,089票
2位 森友哉(オリックス) 149,735票
3位 甲斐拓也(ソフトバンク) 122,602票
【1塁手】
1位 マルティネス(日本ハム) 279,836票
2位 山川穂高(ソフトバンク) 166,366票
3位 ソト(ロッテ) 128,084票
【2塁手】
1位 上川畑大悟(日本ハム) 181,086票
2位 外崎修汰(西武) 154,261票
3位 牧原大成(ソフトバンク) 137,426票
【3塁手】
1位 郡司裕也(日本ハム) 298,190票
2位 宗佑磨(オリックス) 152,701票
3位 栗原陵矢(ソフトバンク) 123,385票
【遊撃手】
1位 紅林弘太郎(オリックス) 182,662票
2位 源田壮亮(西武) 178,105票
3位 水野達稀(日本ハム) 176,267票
【外野手】
1位 万波中正(日本ハム) 395,312票
2位 柳田悠岐(ソフトバンク) 329,033票
3位 近藤健介(ソフトバンク) 288,028票
4位 松本剛(日本ハム) 215,216票
5位 周東佑京(ソフトバンク) 192,211票
1位 中村剛也(西武) 181,528票
2位 セデーニョ(オリックス) 130,047票
3位ポランコ(ロッテ) 123,868票