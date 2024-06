毎週土曜よる7時56分より日本テレビ系にて放送、有働由美子と松下洸平がお送りする新音楽番組「with MUSIC」。

今日6月1日(土)は、よる7時より「with MUSIC」2時間SPを放送。今夜の見どころをご紹介!

■B’zのボーカル稲葉浩志が7年ぶりの音楽番組出演!テレビ初披露曲を歌唱

去年デビュー35周年を迎えた、稲葉浩志(B'z)が7年ぶりに音楽番組に出演!大人気テレビアニメ『名探偵コナン』のオープニングテーマに起用された「羽」をテレビで8年ぶりに披露。さらに、10年ぶり6枚目のソロアルバムに収録されている最新曲「NOW」をテレビ初披露!

オープニング、有働の呼び込みで稲葉が登場すると松下が「すごい!本当に生まれた時からずっと拝見していますし、B’zさんは学生の頃からずっと聴かせていただいていたので、僕の目の前に稲葉さんがいること自体がちょっと信じられないです」と感動を伝えると、稲葉は「ありがとうございます」と紳士な振る舞いをみせる。

B’zは最新曲「STARS」が、日本の音楽史上初「シングル作連続1位」の記録を樹立!これまで売り上げたCDは、8300万枚と日本一を誇る。B’zだけでなくソロでも活躍する稲葉。そんな稲葉に街の人たちからは、ソロ活動やプライベートにまつわる質問が続々と。スタジオで稲葉がソロ活動への思いやプライベートを明かす。

さらに、稲葉を敬愛するロックバンドGLAYのTERUがサプライズVTR出演!2021年に、B'zからのオファーでB’zとGLAYのコラボが実現し、夢のコラボライブで「ultra soul」や「彼女の“Modern…”」を披露した。TERUが、一緒にステージに立った時に感動したエピソードを当時の貴重映像とともに振り返る。最後に、TERUが熱望する稲葉へのあるお願いが明らかに!

これまで400曲以上の「歌詞」を綴ってきた稲葉。今回は、「ultra soul」を作詞した時の直筆ノートを公開!松下は「これみてください!ultra soulですよ!」、有働も「うわぁ」と感動を隠せない。ノートに書かれていた「ultra soul」のタイトルにまつわる意外な秘話とは?さらに、作詞を始めたきっかけについても語る。

そして、今夜披露する2曲目の「NOW」はテレビ初披露。作詞の源は、意外にも自身のコンプレックスだという。有働の「コンプレックスですか?」という質問に対し、稲葉は意外な胸中を告白!人間「稲葉浩志」の本音が詰まった一曲、テレビ初披露をお楽しみに!

■今年で結成10周年イヤーを迎えるSixTONESが登場!

今年で結成10周年イヤーを迎えるSixTONESは、日本テレビ系日曜ドラマ「ACMA:GAME」の挿入歌「GONG」と、京本大我主演の映画主題歌「ここに帰ってきて」の2曲を今夜テレビ初披露!

トークコーナーにはジェシーと田中樹が登場!ジェシーと親交のあるTERUから「夜中の2時に『これから飲みませんか?』っていうのだけやめてもらっていいですか?」とVTRメッセージが。これには、有働も「すごい!強者!そんな電話しているんですか?」と驚きを隠せない様子。松下の「そもそもTERUさんとはどういうきっかけで?」という質問からジェシーの意外な交友関係が発覚!

田中は、この10年を振り返ったときに忘れられない出来事を語る。「これは語り継ぎたい」と話す、デビュー前の年末のカウントダウンライブで松村北斗に起きたハプニングとは?さらに、ジェシーは、この10年を振り返って影響を受けたアーティストについて語る。

日曜ドラマ「ACMA:GAME」の挿入歌「GONG」と京本大我主演の映画主題歌「ここに帰ってきて」、どちらもテレビ初披露のパフォーマンスにご注目!

WANIMAは、2016年に起きた熊本地震で甚大な被害を受け、今も復旧工事が行われている熊本城の前から復興を願い「ともに」と故郷熊本のために書き下ろした「りんどう」の2曲を届ける。さらに、復旧工事中の熊本城へ!そこで目にしたものとは?

日本テレビ系「Good For the Planet」でグップラサポーターを務めるAIは、今年の「Good For the Planet」のテーマソングである「ワレバ」を歌唱!名曲 「ハピネス」との豪華なスペシャルライブを披露。

timeleszは新体制でのテレビ初歌唱!山下智久が作詞及びプロデュースを手掛けた最新曲の「Anthem」と、名曲「RUN」の2曲を披露する。

Omoinotakeは、ドラマ『Eye Love You』の主題歌として書き下ろされ、ストリーミング累計1億回再生を記録した大ヒット曲「幾億光年」と大人気TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』第7期エンディングテーマの「蕾」の2曲をパフォーマンス!

4月、世界最大級の音楽フェスティバル「Coachella Valley Music and Arts Festival 2024」に出演し、世界進出への一歩を踏み出したNumber_iは、Xの世界トレンド1位にもなったデビュー曲「GOAT」と最新曲「BON」をパフォーマンス!

絢香は、5月29日にリリースした愛犬への想いを込めた最新曲「ずっとキミと」を熱唱!

<出演者>

MC:有働由美子

アーティストナビゲーター:松下洸平

アーティスト(※五十音順):AI、絢香、稲葉浩志、Omoinotake、SixTONES、timelesz、Number_i、WANIMA

