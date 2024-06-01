　1日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比240円高の3万8730円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

39642.19円　　ボリンジャーバンド3σ
39254.92円　　ボリンジャーバンド2σ
38927.60円　　75日移動平均
38867.66円　　ボリンジャーバンド1σ
38730.00円　　1日夜間取引終値
38535.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38512.00円　　5日移動平均
38480.40円　　25日移動平均
38480.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38400.00円　　一目均衡表・転換線
38295.00円　　一目均衡表・基準線
38093.14円　　ボリンジャーバンド-1σ
37705.88円　　ボリンジャーバンド2σ
37318.61円　　ボリンジャーバンド3σ
35283.80円　　200日移動平均
245.45円　　31日日経平均株価現物終値


株探ニュース