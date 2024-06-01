日経225先物テクニカルポイント（1日夜間取引終了時点）
1日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比240円高の3万8730円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
39642.19円 ボリンジャーバンド3σ
39254.92円 ボリンジャーバンド2σ
38927.60円 75日移動平均
38867.66円 ボリンジャーバンド1σ
38730.00円 1日夜間取引終値
38535.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38512.00円 5日移動平均
38480.40円 25日移動平均
38480.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38400.00円 一目均衡表・転換線
38295.00円 一目均衡表・基準線
38093.14円 ボリンジャーバンド-1σ
37705.88円 ボリンジャーバンド2σ
37318.61円 ボリンジャーバンド3σ
35283.80円 200日移動平均
245.45円 31日日経平均株価現物終値
株探ニュース
39642.19円 ボリンジャーバンド3σ
39254.92円 ボリンジャーバンド2σ
38927.60円 75日移動平均
38867.66円 ボリンジャーバンド1σ
38730.00円 1日夜間取引終値
38535.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38512.00円 5日移動平均
38480.40円 25日移動平均
38480.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38400.00円 一目均衡表・転換線
38295.00円 一目均衡表・基準線
38093.14円 ボリンジャーバンド-1σ
37705.88円 ボリンジャーバンド2σ
37318.61円 ボリンジャーバンド3σ
35283.80円 200日移動平均
245.45円 31日日経平均株価現物終値
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