「Windowsですらバグだらけ」…起業家教育のプロが語る、「準備を完璧にしすぎない」方がいい納得の理由

近年注目が集まっているアントレプレナーシップ。「起業家精神」と訳され、高い創造意欲とリスクを恐れぬ姿勢を特徴とするこの考え方は、起業を志す人々のみならず、刻一刻と変化する現代社会を生きるすべてのビジネスパーソンにとって有益な道標である。

本連載では、米国の起業家教育ナンバーワン大学で現在も教鞭をとる著者が思考と経験を綴った『バブソン大学で教えている世界一のアントレプレナーシップ』(山川恭弘著)より抜粋して、ビジネスパーソンに”必携”の思考法をお届けする。

『バブソン大学で教えている世界一のアントレプレナーシップ』連載第19回

行動はすべてに勝る

熟考してから行動する、十分に学んでから行動する。一見、正しく聞こえます。また、一般的には正しいのかもしれません。でも、Entrepreneurshipの観点からは、「それよりも、まず行動しよう」といつも教えています。

Action trumps everything!

ローンチプランを考えたら、まずいろんな人に見せて話を聞いて回るという行動を起こす。とにかく、フィードバックをもらう。

なんだか「いいんじゃない」みたいな薄い反応もあれば、やたらと持ち上げてくる反応、細かいことを指摘してくる、思いもつかなかった課題を指摘してくる、新たな視点を提示してくれるなど、一人や数人では思いもつかない発見がそこにはあります。

それを得て修正し、また見せて回る。おそらく、起業家の最初の「対外的な行動」はこれでしょう。

発売日はデバッグ開始日

失敗してはいけないと思うと、事前準備を完璧にして周囲に見せたいところですが、それでは先に指摘した通り、時機を逸したり、そもそも堂々巡りに陥って構想が頓挫したりすることのほうが多いのです。

完璧な企画書、試作品なんて存在しないと割り切って、「本当に伝えたいこと、見せたいこと」だけに絞ったローンチプランでスタートしたほうがよほど成功に近づきます。

システム開発で、まったくバグがないシステムなんて存在しません。MicrosoftのOfficeやWindowsだって、リリース後にバグの修正を繰り返します。

バグがあってもいいとは言いません。しかし、バグゼロにこだわると、そもそもサービスをリリースできないのです。あるゲーム業界の開発担当者は、自分が関わったゲームの発売日を「○万人によるデバッグ(バグを洗い出す作業)開始日」と自嘲気味に言っていたことがあります。

彼はもちろん、バグがゼロに近づくように最大の努力をしています。それでもゼロにはならないと考え、ユーザーからバグの報告が来たら即応する体制を用意しているそうです。

今の時代、過去に成功した方法が次にうまくいく保証なんて、そもそもありません。だからこそ、これから起こり得ることを予測する未来予測は必須なのですが、問題は「予測は外れる」ということです。

外れるなら意味がないじゃないか、と言われそうですが、あらかじめ「これをやったら絶対に駄目」「これは成功確率が高い」といった予測もなしに行動するのは無謀というもの。野球のバッターボックスに立って、次にピッチャーが何を投げるのかわからないからといって、目をつぶってバットを振るような話です。

必要なのは「クリアクション」

私がよく伝えるのは「Learn to Unlearn」です。忘れることを学ぶ。過去の成功事例も、失敗経験も適度に忘れる。

「そのアイデア、昔やって失敗したんです」

「それなら、前にこのやり方でうまくいきましたよ」

ものすごくよく聞く会話です。過去の経験を忘れることはとても勇気がいります。いい経験は忘れがたいし、失敗もトラウマになって心に残っています。過去の成功体験を忘れるということは、勝ち筋を捨てることです。失敗したことを忘れるということは、過去の負け戦にもう一度、挑むことにつながります。

ただし、そこにこそ進化があるのです。

ここで必要なのは「起業家的思考に基づくクリアクション」です。クリアクションとは、「創造(クリエイション)」と「行動(アクション)」を組み合わせた造語で、未知の状況に対応する方法のことです。

その基本は、「まず自分から踏み出すこと」です。そこから起こるさまざまなリアクションは、すべて自分の行動から起こっています。アクションしたからこそ、リアクションがあり、それに対応していくことができる。

つまり、少し未来を知ることができる。これを繰り返すことで、未来予測の精度が上がっていきます。自分から動いていないと、リアクションも起きません。水面はきれいに凪いだままです。何も起こらないから、何もわからない。過去から未来を予測し、自ら行動することで未来を作り上げていく。これこそ、起業家に求められる行動です。

『不思議の国のアリス』の著者、ルイス・キャロルは次のような言葉を遺しています。

Everything’s got a moral, if only you can find it.

どんなことにだって教訓はある。問題は、それを君が見つけられるかどうかだ

