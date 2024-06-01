º£Æü1Æü¡¡¶å½£¤Ç¿¿²ÆÆü¡¡´ØÅì¡ÁÀ¾¤ÏºòÆü¤è¤êµ¤²¹¤¬ÂçÉý¥¢¥Ã¥×¡¡ËüÁ´¤ÊÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ò
º£Æü6·î1Æü(ÅÚ)¡¢ÆüÃæ¤Ï¹¤¯À²¤ì¤Æµ¤²¹¤¬¾å¾º¡£¶å½£¤Ç¤Ï½ê¡¹¤Ç¿¿²ÆÆü¡£´ØÅì¤«¤éÀ¾¤Ï¥Ò¥ó¥ä¥ê²ò¾Ã¤Ç¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ï27¡î¤ÈºòÆü(31Æü)¤è¤êÂçÉý¥¢¥Ã¥×¡£±¿Æ°²ñ¤ä²°³°¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼¤Ê¤É¤ÏÇ®Ãæ¾É¤Ë½½Ê¬Ãí°Õ¡£²Æì¸©È¬½Å»³ÃÏÊý¤Ë¡ÖÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¡×¡£¼¼Æâ¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤êÂÐºö¤ò¡£
´ØÅì¡ÁÀ¾¤ÇºòÆü¤è¤êÂçÉý¥¢¥Ã¥×¡¡¶å½£¤Ç¿¿²ÆÆü¤â
º£Æü6·î1Æü(ÅÚ)¤Ï¡¢ÆüÃæ¤Ï¹¤¯À²¤ì¤Æ¡¢µ¤²¹¤¬¥°¥ó¥°¥ó¾å¾º¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢ºòÆü(31Æü)¤è¤ê¹â¤¤½ê¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¡¢´ØÅì¤«¤é¶å½£¤Ç¤Ï5¡îÁ°¸å¹â¤¯¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
´ØÅì¤«¤é¶å½£¤Ï¡¢²ÆÆü(ºÇ¹âµ¤²¹25¡î°Ê¾å)¤Î½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅìµþÅÔ¿´¤È¹âÃÎ»Ô¤Ï27¡î¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤Ï28¡î¤Ê¤É¡¢¤¤Î¤¦(31Æü)¤è¤ê5¡î¤«¤é6¡î¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£µÜºê¸©ÅÔ¾ë»Ô¤Ï30¡î¤Ê¤É¡¢¶å½£¤Ç¤Ï¿¿²ÆÆü(ºÇ¹âµ¤²¹30¡î°Ê¾å)¤Î½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ì¾¸Å²°»Ô¤äµþÅÔ»Ô¡¢ºë¶Ì¸©·§Ã«»Ô¤Ï29¡î¤Ê¤É¡¢´ØÅì¤«¤é¶áµ¦¤Ç¤â¡¢ÆâÎ¦Éô¤òÃæ¿´¤Ë¿¿²ÆÆü¤ËÇ÷¤ë½ë¤µ¤Î½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ºòÆü(31Æü)¤È¤Îµ¤²¹º¹¤¬Âç¤¤¤¤¿¤á¡¢Ç®Ãæ¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£±¿Æ°²ñ¤Ê¤É²°³°¤Ç¤Î³èÆ°¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤³¤Þ¤á¤Ë¿åÊ¬¤ò¤È¤Ã¤¿¤ê¡¢Æüº¹¤·¤òÈò¤±¤ÆµÙ·Æ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢ËüÁ´¤ÊÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ò¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¢¤ë¤ÈÊØÍø¡¡Ç®Ãæ¾ÉÂÐÂú¥°¥Ã¥º
²°³°¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼¤Ê¤É¡¢½ë¤¤Ãæ¡¢²°³°¤Ç²á¤´¤¹»þ¤Ë¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥°¥Ã¥º¤¬¤¢¤ë¤ÈÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¡ ¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ä¿åÅû¤ËÆþ¤Ã¤¿°û¤ßÊª(¿å¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É)¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¤¹¤°¿åÊ¬Êäµë¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢±öÊ¬¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ä±öÊ¬¤Î´Þ¤Þ¤ì¤¿°»¤¬¤¢¤ë¤È¡¢ÂçÎÌ¤Î´À¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼º¤ï¤ì¤¿±öÊ¬¤ò¡¢¼ê·Ú¤ËÊäµë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢ Æü»±¤äË¹»Ò¤Ç¡¢Æüº¹¤·¤Î½ë¤µ¤ò¼×¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£À²¤ì¤¿Æü¤Ï¡¢ÃÏÌÌ¤Ë¶á¤¤½ê¤Û¤Éµ¤²¹¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢ÇØ¤ÎÄã¤¤¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤è¤ê¤â½ë¤¤¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ë¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤ë¤È¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ç³°ÀþÂÐºö¤Ë¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£Ë¹»Ò¤Ï¡¢»þ¡¹¤Ï¤º¤·¤Æ¡¢´À¤ò¾øÈ¯¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³¤´ß¤Ê¤ÉÆü±¢¤Î¤Ê¤¤½ê¤Ç¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ï¡¢Æü¤è¤±¥Æ¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤È¡¢Æü±¢¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£ Àð»Ò¤ä¤¦¤Á¤ï¡¢·ÈÂÓÀðÉ÷µ¡¤â¤ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£ÎÃ¤·¤¤É÷¤Ç¡¢ÂÎ¤òÎä¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤ ÎäµÑ¥·¡¼¥È¤Ê¤É¤ÎÎäµÑ¥°¥Ã¥º¤â¡¢¾å¼ê¤ËÍøÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Í¥Ã¥¯¥¯¡¼¥é¡¼¤Ï¡¢ÂÀ¤¤·ì´É¤¬ÂÎ¤ÎÉ½ÌÌ¶á¤¯¤òÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ó¸µ¤òÎä¤ä¤¹¤¿¤á¡¢¸úÎ¨¤è¤¯¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¤â¡¢¥¹¥«¡¼¥Õ¤ä¥Ð¥ó¥À¥Ê¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¿å¤ÇÇ¨¤é¤·¤Æ¼ó¤äÆ¬¤Ë´¬¤±¤Ð¡¢¿å¤¬¾øÈ¯¤¹¤ë»þ¤Ë¤Þ¤ï¤ê¤ÎÇ®¤òÃ¥¤¦¤¿¤á¡¢ÂÎ²¹¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²Æì¸©È¬½Å»³ÃÏÊý¤Ë¡ÖÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¡×
º£Æü6·î1Æü(ÅÚ)¡¢²Æì¸©È¬½Å»³ÃÏÊý¤Ë¡ÖÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÀÐ³ÀÅç¤äÍ¿Æá¹ñÅç¤Ç31¡î¤Ç¡¢±«¤Ç¼¾ÅÙ¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢Ç®Ãæ¾É¤Î´í¸±ÅÙ¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤µ¤¾Ý¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿½ê¤Ç¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¤È¤ë¤Ù¤¹ÔÆ°¤¬5¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡³°½Ð¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±¹µ¤¨¡¢½ë¤µ¤òÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ç®Ãæ¾É¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢½ë¤µ¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ÉÔÍ×ÉÔµÞ¤Î³°½Ð¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Èò¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²°Æâ¤Ç¤ÏÃëÌë¤òÌä¤ï¤º¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢Éô²°¤Î²¹ÅÙ¤òÄ´À°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢²°³°¤ä¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤²°Æâ¤Ç¤Î±¿Æ°¤Ï¡¢³°¤Ç¤Î±¿Æ°¤Ï¡¢¸¶Â§¡¢Ãæ»ß¤ä±ä´ü¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£ÉáÃÊ°Ê¾å¤Ë¡¢Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¹ÔÆ°¤ò¼ÂÁ©¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Î¤É¤¬³é¤¯Á°¤Ë¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¿åÊ¬¤òÊäµë¤·¤¿¤ê¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÎÃ¤·¤¤ÉþÁõ¤ò¿´¤¬¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ç®Ãæ¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤Êý¤Ë¡¢À¼¤«¤±¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¹âÎð¼Ô¤ä»Ò¤É¤â¡¢»ýÉÂ¤Î¤¢¤ëÊý¡¢ÈîËþ¤ÎÊý¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¤Ê¤É¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¡ÖÌë´Ö¤Ç¤â¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»È¤¦¡×¡Ö¤³¤Þ¤á¤Ê¿åÊ¬Êäµë¤ò¿´³Ý¤±¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥½ë¤µ»Ø¿ô(WBGT)¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£½ë¤µ»Ø¿ô¤Ï¡¢»þ´ÖÂÓ¤ä¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´Ä¶¾ÊÇ®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢½ë¤µ»Ø¿ô¤ò¹ÔÆ°¤ÎÌÜ°Â¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£