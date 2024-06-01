【米国】
＊個人所得（4月）21:30
結果　0.3%
予想　0.4%　前回　0.5%（前月比)

＊個人支出
結果　0.2%
予想　0.3%　前回　0.7%（0.8%から修正）（前月比)

＊PCEデフレータ（4月）21:30
結果　0.3%
予想　0.4%　前回　0.3%（前月比)
結果　2.7%
予想　2.7%　前回　2.7%（前年比)
結果　0.2%
予想　0.3%　前回　0.3%（コア・前月比)
結果　2.8%
予想　2.8%　前回　2.8%（コア・前年比)

＊シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（5月）22:45
結果　35.4
予想　40.0　前回　37.9

※発言・ニュース
＊カナダ財政赤字、２３年度は急拡大
　カナダ財務省が２０２３年度（２３年４月～２４年３月）の財政収支の暫定値を公表していたが、は５０９．３億加ドルの赤字となった。高金利を背景に公的債務費用が３５％急増したことなどが響いた。確報値は今秋発表される予定。