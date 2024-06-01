【米国】

＊個人所得（4月）21:30

結果 0.3%

予想 0.4% 前回 0.5%（前月比)



＊個人支出

結果 0.2%

予想 0.3% 前回 0.7%（0.8%から修正）（前月比)



＊PCEデフレータ（4月）21:30

結果 0.3%

予想 0.4% 前回 0.3%（前月比)

結果 2.7%

予想 2.7% 前回 2.7%（前年比)

結果 0.2%

予想 0.3% 前回 0.3%（コア・前月比)

結果 2.8%

予想 2.8% 前回 2.8%（コア・前年比)



＊シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（5月）22:45

結果 35.4

予想 40.0 前回 37.9



※発言・ニュース

＊カナダ財政赤字、２３年度は急拡大

カナダ財務省が２０２３年度（２３年４月～２４年３月）の財政収支の暫定値を公表していたが、は５０９．３億加ドルの赤字となった。高金利を背景に公的債務費用が３５％急増したことなどが響いた。確報値は今秋発表される予定。

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