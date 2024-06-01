1日午前4時2分ごろ、高知県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は豊後水道で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは4.5と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度4を観測したのは、高知県の宿毛市です。

【各地の震度詳細】

■震度4

□高知県

宿毛市

■震度3

□愛媛県

宇和島市 松野町 愛媛鬼北町

愛南町

■震度2

□高知県

土佐清水市 四万十市 四万十町

大月町 三原村 黒潮町



□愛媛県

八幡浜市 大洲市 西予市

内子町 伊方町 今治市

西条市 上島町 松山市

伊予市 東温市 久万高原町

愛媛松前町 砥部町



□広島県

尾道市 広島安佐北区 呉市

東広島市 廿日市市 江田島市

府中町 海田町 坂町

大崎上島町



□山口県

柳井市 周防大島町 防府市



□熊本県

産山村 熊本高森町



□大分県

国東市 大分市 別府市

臼杵市 津久見市 佐伯市

■震度1

□高知県

中土佐町 梼原町 高知津野町

高知市 土佐市 須崎市

高知香南市



□愛媛県

新居浜市



□広島県

三原市 福山市 世羅町

神石高原町 広島中区 広島南区

広島西区 広島安佐南区 広島安芸区

広島佐伯区 竹原市 大竹市

熊野町 広島三次市 庄原市

安芸高田市 安芸太田町 北広島町



□山口県

岩国市 光市 和木町

上関町 田布施町 平生町

山口市 下松市 周南市

萩市 下関市 山陽小野田市



□熊本県

阿蘇市



□大分県

中津市 豊後高田市 宇佐市

姫島村 杵築市 由布市

日出町 豊後大野市 竹田市



□島根県

浜田市 益田市 大田市

江津市 川本町 島根美郷町

邑南町



□岡山県

真庭市 岡山北区 岡山南区

倉敷市 笠岡市 井原市

瀬戸内市 浅口市 里庄町

矢掛町



□香川県

観音寺市 多度津町



□福岡県

行橋市 みやこ町



□宮崎県

延岡市 宮崎都農町 門川町

宮崎美郷町 高千穂町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。