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1日午前4時2分ごろ、高知県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は豊後水道で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは4.5と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度4を観測したのは、高知県の宿毛市です。

【各地の震度詳細】

■震度4
□高知県
宿毛市

■震度3
□愛媛県
宇和島市　松野町　愛媛鬼北町
愛南町

■震度2
□高知県
土佐清水市　四万十市　四万十町
大月町　三原村　黒潮町

□愛媛県
八幡浜市　大洲市　西予市
内子町　伊方町　今治市
西条市　上島町　松山市
伊予市　東温市　久万高原町
愛媛松前町　砥部町

□広島県
尾道市　広島安佐北区　呉市
東広島市　廿日市市　江田島市
府中町　海田町　坂町
大崎上島町

□山口県
柳井市　周防大島町　防府市

□熊本県
産山村　熊本高森町

□大分県
国東市　大分市　別府市
臼杵市　津久見市　佐伯市

■震度1
□高知県
中土佐町　梼原町　高知津野町
高知市　土佐市　須崎市
高知香南市

□愛媛県
新居浜市

□広島県
三原市　福山市　世羅町
神石高原町　広島中区　広島南区
広島西区　広島安佐南区　広島安芸区
広島佐伯区　竹原市　大竹市
熊野町　広島三次市　庄原市
安芸高田市　安芸太田町　北広島町

□山口県
岩国市　光市　和木町
上関町　田布施町　平生町
山口市　下松市　周南市
萩市　下関市　山陽小野田市

□熊本県
阿蘇市

□大分県
中津市　豊後高田市　宇佐市
姫島村　杵築市　由布市
日出町　豊後大野市　竹田市

□島根県
浜田市　益田市　大田市
江津市　川本町　島根美郷町
邑南町

□岡山県
真庭市　岡山北区　岡山南区
倉敷市　笠岡市　井原市
瀬戸内市　浅口市　里庄町
矢掛町

□香川県
観音寺市　多度津町

□福岡県
行橋市　みやこ町

□宮崎県
延岡市　宮崎都農町　門川町
宮崎美郷町　高千穂町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。