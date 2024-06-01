高知県で最大震度4のやや強い地震 高知県・宿毛市
1日午前4時2分ごろ、高知県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は豊後水道で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは4.5と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度4を観測したのは、高知県の宿毛市です。
【各地の震度詳細】
■震度4
□高知県
宿毛市
■震度3
□愛媛県
宇和島市 松野町 愛媛鬼北町
愛南町
■震度2
□高知県
土佐清水市 四万十市 四万十町
大月町 三原村 黒潮町
□愛媛県
八幡浜市 大洲市 西予市
内子町 伊方町 今治市
西条市 上島町 松山市
伊予市 東温市 久万高原町
愛媛松前町 砥部町
□広島県
尾道市 広島安佐北区 呉市
東広島市 廿日市市 江田島市
府中町 海田町 坂町
大崎上島町
□山口県
柳井市 周防大島町 防府市
□熊本県
産山村 熊本高森町
□大分県
国東市 大分市 別府市
臼杵市 津久見市 佐伯市
■震度1
□高知県
中土佐町 梼原町 高知津野町
高知市 土佐市 須崎市
高知香南市
□愛媛県
新居浜市
□広島県
三原市 福山市 世羅町
神石高原町 広島中区 広島南区
広島西区 広島安佐南区 広島安芸区
広島佐伯区 竹原市 大竹市
熊野町 広島三次市 庄原市
安芸高田市 安芸太田町 北広島町
□山口県
岩国市 光市 和木町
上関町 田布施町 平生町
山口市 下松市 周南市
萩市 下関市 山陽小野田市
□熊本県
阿蘇市
□大分県
中津市 豊後高田市 宇佐市
姫島村 杵築市 由布市
日出町 豊後大野市 竹田市
□島根県
浜田市 益田市 大田市
江津市 川本町 島根美郷町
邑南町
□岡山県
真庭市 岡山北区 岡山南区
倉敷市 笠岡市 井原市
瀬戸内市 浅口市 里庄町
矢掛町
□香川県
観音寺市 多度津町
□福岡県
行橋市 みやこ町
□宮崎県
延岡市 宮崎都農町 門川町
宮崎美郷町 高千穂町
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。