◆Lil かんさい、結成5周年で初の東京単独公演「一舞入魂」

【モデルプレス=2024/06/01】STARTO ENTERTAINMENT所属の関西ジュニア内ユニット・Lil かんさいが5月29日から31日の3日間、東京ガーデンシアターにて初の東京単独公演「Lil かんさい LIVE 2024『一舞入魂』」を開催。モデルプレスでは最終日となる31日に行われた昼公演の様子をレポートする。2019年1月に、嶋崎斗亜(※「崎」は正式には「たつさき」)、西村拓哉、大西風雅、岡崎彪太郎(※「崎」は正式には「たつさき」)、當間琉巧の5人で結成されたLil かんさい。大阪松竹座など関西を拠点に活動している彼らにとって、初めての東京単独公演となった今回のコンサート。メンバー全員で相談して決めた公演タイトル「一舞入魂」には、「一つの舞台に魂を込めてパフォーマンスする」という意味が込められている。

◆Lil かんさい、SUPER EIGHT・WEST.・なにわ男子ら楽曲熱唱 関西&STARTOメドレー披露

◆Lil かんさい、バラード・ダンス・ラップ…個性光る“5者5様”ソロステージ

◆「シンデレラガール」「ダイヤモンドスマイル」…らしさあふれるキラキラパフォーマンス&ダンスナンバーも

◆「Lil かんさい LIVE 2024『一舞入魂』」セットリスト

13時過ぎ、暗転した会場が5色のメンバーカラーのペンライトで包まれるなか、きらびやかな衣装に身を包んだ5人がステージに登場。センターに立った嶋崎が「本日はご来場いただきありがとうございます。僕たちは、いつも支えてくれている皆さんのおかげでこのステージに立てています。その感謝の気持ちを胸に、僕たちLil かんさい5人で、全身全霊のパフォーマンスを皆さんにお届けします!Lil かんさい LIVE 2024」と挨拶すると、全員で声を揃えて「一舞入魂!!!!!」とタイトルコール。オープニングは、歴代の関西ジュニアが歌い継いできた楽曲「NEXT STAGE」で幕が開けた。「Bring It On」「Blow out」と関西ジュニアの楽曲を立て続けに披露し、ひとりひとり自己紹介しながら観客を煽った後は、SUPER EIGHT・WEST.・なにわ男子ら先輩関西グループの楽曲で構成された関西メドレーへ。「がむしゃら行進曲」「Big Shot!!」「アオハル -With U With Me-」などで盛り上げるなか、再び関西ジュニアの楽曲に戻ると、「SUPER ROCKET」ではこれまでLil かんさいが同曲を披露してきたステージの過去映像がバックで流れるエモーショナルな演出に。そしてコンサートの定番曲「関西アイランド」ではステージの端まで駆け寄るメンバー。関西メドレーのラストに相応しい楽曲で、会場は一体となった。MC&ゲームコーナー明けには、関西に限らず事務所所属アーティストの楽曲で構成されたSTARTOメドレーも。なにわ男子「初心LOVE(うぶらぶ)」や、Snow Man「君の彼氏になりたい。」、timelesz「RUN」など人気曲を続々披露。「君の彼氏になりたい。」の日替わりセリフパートでは、岡崎の「チューしていい?」に歓声が沸き起こった。今年で結成5周年を迎えたLil かんさい。結成当時は“中学生ユニット”というフレッシュさで注目を集め、その後“現役高校生ユニット”として活動していたが、現在は全員が20歳以上に。ソロステージでは、それぞれの成長を物語るかのようなパフォーマンスが繰り広げられた。西村は、Kis-My-Ft2藤ヶ谷太輔の楽曲「Think u x.」を本家さながらに色気たっぷりに。嶋崎は、嵐・二宮和也の楽曲「痕跡」をしっとりと歌い上げた。大西は、timelesz菊池風磨が20歳の頃に両親への感謝の気持ちを表すため作詞した楽曲「20 -Tw/Nty-」を、自身も20歳となったタイミングで歌唱。最後に、日頃は恥ずかしくて直接伝えられない「生まれてこれてよかった」「愛してるよ」という言葉たちを手紙にしてスクリーンに映し出した。岡崎は、嶋崎と大西をバックダンサーに、Hey! Say! JUMP山田涼介の楽曲「Oh! my darling」をアイドル全開にパフォーマンス。そして當間は、自身で作詞作曲構成すべてを担当したラップを披露し、オリジナリティあふれる世界観でファンを魅了。まさに“5者5様”の個性を放っていた。また、ソロステージのみならず2対3に分かれたユニットステージも。嶋崎・西村の“デュオ”によるKinKi Kids「愛のかたまり」をはじめ、トランプのコスチュームで登場した大西・岡崎・當間によるtimelesz「King & Queen & Joker」、西村・大西・岡崎によるSixTONES「フィギュア」とバラエティに富んだ演出で、1秒たりともファンを飽きさせない。嶋崎・當間コンビのKAT-TUN「Real Face」では、當間がクールにラップを決めたかと思えば、たらい落としを“ギリギリ”のところで止めようとして失敗した嶋崎が「痛くないもん…」と強がり、當間が「3歳児やん」とツッコむコンビプレーで沸かせた。Lil かんさいの成長は、もちろん全員のステージでも垣間見ることができた。V6の楽曲「Maybe」ではジャケットを羽織り椅子を使った大人なパフォーマンスで魅せ、後半の「DANCE Bridge」からは畳み掛けるように、Lil かんさい「La fiesta」、Aぇ! group「アエテオドル」、なにわ男子「2 Faced」とダンスナンバーを披露。それでもLil かんさいといえばキラキラした王道パフォーマンスが魅力のひとつでもある。終盤でKing & Prince「シンデレラガール」、なにわ男子「ダイヤモンドスマイル」、Lil かんさい「また君が好き」とこれでもかと王道アイドルソングを浴びせた後は、5人からそれぞれ感謝と決意の挨拶が。その後、Lil かんさいにとって大切な初オリジナル楽曲「Lil miracle」で、「いつも僕はキミだけの王子様」と会場中に呼びかけるように、キラキラ眩しいパフォーマンスで本編を締めくくった。アンコールで再び登場したLil かんさいは、アリーナトロッコで縦横無尽に駆け巡り、関西ジュニアの定番曲「バンバンッ!!」でファンサービスをしながら盛り上げる。名残惜しくも迎えたラストはLil かんさいの楽曲「Tell me! Tell me!」。西村のセリフパート「一緒に寝よう?」に会場が揺れる場面もあり、最後までファンの心を掴んで離さなかった。「これからもLil かんさい、頑張っていきます!」と改めて決意を口にしたLil かんさい。約2時間に及ぶパフォーマンスで、5人の魂を込めた「一舞入魂」は幕を閉じた。Lil かんさいは、8月1日から9月1日まで大阪松竹座にて上演される「関西ジュニア サマバケ 2024」、9月21日・22日に大阪・ヤンマースタジアム長居にて開催される関西グループによる新プロジェクト「KAMIGATA BOYZ(読み:カミガタボーイズ)」のイベント「KAMIGATA BOYZ DREAM IsLAND 2024」に出演する。(modelpress編集部)曲目/原曲/歌唱者挨拶M1.NEXT STAGE/関西ジュニア/ALLM2.Bring It On/関西ジュニア/ALLM3.Blow out/関西ジュニア/ALLM4.関西メドレーa.Poppin’ Hoppin’ Lovin’/なにわ男子/ALLb.アオハル -With U With Me-/なにわ男子/ALLc.がむしゃら行進曲/SUPER EIGHT/ALLd.あおっぱな/SUPER EIGHT/ALLe.NOROSHI/SUPER EIGHT/ALLf.Big Shot!!/WEST./ALLg.セラヴィ/WEST./ALLh.サムシング・ニュー/WEST./ALLi.SUPER ROCKET/関西ジュニア/ALLj.関西アイランド/関西ジュニア/ALLM5.Think u x./藤ヶ谷太輔(Kis-My-Ft2)/西村拓哉M6.痕跡/二宮和也(嵐)/嶋崎斗亜M7.君と…Milky way/timelesz/ALLM8.Maybe/V6/ALLM9.weeeek/NEWS/ALLMCゲームコーナーM10.20 -Tw/Nty-/菊池風磨(timelesz)/大西風雅M11.STARTOメドレーa.初心LOVE(うぶらぶ)/なにわ男子/ALLb.君の彼氏になりたい。/Snow Man/ALLc.愛のかたまり/KinKi Kids/嶋崎斗亜・西村拓哉d.King & Queen & Joker/timelesz/大西風雅・岡崎彪太郎・當間琉巧e.Real Face/KAT-TUN/嶋崎斗亜・當間琉巧f.フィギュア/SixTONES/西村拓哉・大西風雅・岡崎彪太郎g.我 I Need You/Hey! Say! JUMP/ALLh.RUN/timelesz/ALLj.Oh Yeah!/嵐/ALLM12.Oh! my darling/山田涼介(Hey! Say! JUMP)/岡崎彪太郎M13.當間 Rap/當間琉巧(作詞作曲)/當間琉巧M14.DANCE BridgeM15.La fiesta/Lil かんさい/ALLM16.アエテオドル/Aぇ! group/ALLM17.2 Faced/なにわ男子/ALL映像M18.シンデレラガール/King & Prince/ALLM19.ダイヤモンドスマイル/なにわ男子/ALLM20.また君が好き/Lil かんさい/ALL挨拶M21.Lil miracle/Lil かんさい/ALLアンコールE1.バンバンッ!!/関西ジュニア/ALLE2.Tell me! Tell me!/Lil かんさい/ALL【Not Sponsored 記事】