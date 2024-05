5人組グループ・Lil かんさい(嶋崎斗亜、西村拓哉、大西風雅、岡崎彪太郎、當間琉巧※ともに崎=たつさき)が5月31日、東京ガーデンシアターで初の東京単独公演『一舞入魂(いちぶにゅうこん)』を開催した。3日間6公演で4万8000人を動員し、関西らしい笑いと、王道アイドルのキラキラ感あふれるステージを2時間強にわたって展開した。島崎の「感謝の気持ちを胸に全身全霊でライブをお届けします」と決意表明から幕を開け、またSUPER EIGHTやWEST.、なにわ男子といった関西の先輩たちの名曲メドレーや、東西交えた名曲メドレーなど、バラードから激しいダンス、お祭りソングまでバラエティー豊かなラインナップを全23曲(メドレー一曲換算)披露した。

途中、結成5周年を迎えた同グループのまだ初々しさの残る過去のライブ映像が映し出されたSUPER ROCKET(関西ジュニア)ではステージ上で同じ曲を歌い成長した姿をみせるというエモーショナルな演出も。かと思えば、MC後には低周波マッサージ機をつけて大なわ&ビーチバレーをするという体を張ったゲームコーナーもあり、絶叫と笑いがこだました。ソロ曲の選曲も個性にあふれ西村は「Think u x.」(藤ヶ谷太輔/Kis-My-Ft2)をすこし大人びたダンスをセクシーに、嶋崎は「痕跡」(二宮和也/嵐)で熱のこもった歌声を聞かせる。大西は「20 -Tw/Nty-」(菊池風磨/timelesz)のラストにはファンへの思いを込めた手書きの手紙をモニターで公開。岡崎は「Oh! my darling」(山田涼介/Hey! Say! JUMP)でバックダンサーにメンバーを従えながらマジックとともにアイドル感たっぷりなパフォーマンス。富間は低音ボイスを生かした自作のRapで会場を圧倒した。そのほかにも「King & Queen & Joker」(timelesz)ではトランプのきぐるみに身を包んだり、「Real Face」(KAT-TUN)ではタライチャレンジをしたり…どの曲でも飽きさせない工夫がたっぷり。島崎は最後に「これからもLil かんさいがみなさんの笑顔を少しでも作っていくので、応援のほどよろしくお願いします!」と明るい笑顔で締めくくっていた。■メンバーコメント▼嶋崎斗亜Lil かんさいのグループの色は勿論(もちろん)、各メンバーの個性も詰まったLIVEになっています!!Lil かんさい結成5周年のLIVEでもあるのでファンの人やスタッフさんへの感謝を胸に全身全霊で頑張ります。▼西村拓哉今回は、史上最高に自信があるLIVEに仕上がりました。今まで支えてくださった方への感謝の想いと、これからの僕たちの未来が大きく明るいものだと確信できる熱量が伝わると思います。最初から最後まで飽きない、見所が選べないそんな盛り沢山なLIVEになっています!▼大西風雅今回のライブ「一舞入魂」一つの舞台に魂を込めるという意味でつけました!すごく楽しいライブになりました!かっこいいのもかわいいのもバラエティも王道も全て見られます!日本で一番暑い場所にします!▼岡崎彪太郎今回一舞入魂のタイトル通り、一つ一つのステージに魂込めて頑張ります!Lil かんさい 5周年の節目でもあるのでここからどんどん邁(まい)進出来るきっかけの公演になればなと思っています!▼富間琉巧今までよりも長い時間をかけて作った全員が納得したセットリストで魅せるLilかんさいの今のフルパワーを楽しんで欲しいです!ソロでのパフォーマンスも今僕のできること全てを出し惜しみせずに披露します!■セットリスト1. NEXT STAGE 関西ジュニア2. Bring It On 関西ジュニア3. Blow out 関西ジュニア4. a.Poppin' Hoppin' Lovin' なにわ男子b. アオハル-With U with Me- なにわ男子c. がむしゃら行進曲 SUPER EIGHTd. あおっぱな SUPER EIGHTe. NOROSHI SUPER EIGHTf. Big Shot!! WEST.g. セラヴィ WEST.h. サムシング・ニュー WEST.I. SUPER ROCKET 関西ジュニアj. 関西アイランド 関西ジュニア5. Think u x.(西村拓哉) 藤ヶ谷太輔(Kis-My-Ft2)6 痕跡(嶋崎斗亜) 二宮和也(嵐)7. Milky way timelesz8. Maybe V69. weeeek NEWSMCゲームコーナー10. 20 -Tw/Nty- (大西風雅) 菊池風磨(timelesz)11.a. 初心LOVE(うぶらぶ) なにわ男子b. 君の彼氏になりたい。 Snow ManC. 愛のかたまり KinKi Kidsd. King & Queen & Joker timelesze. Real Face KAT-TUNf. フィギュア SixTONESg. 我 I Need You Hey! Say! JUMPh. RUN timeleszI. Oh Yeah! 嵐12. Oh! my darling(岡崎彪太郎)山田涼介(Hey! Say! JUMP)13. 富間 Rap(當間琉巧)14. DANCE Bridge15. La fiesta Lil かんさい16. アエテオドル Aぇ! group17. 2 Faced なにわ男子18. シンデレラガール King & Prince19. ダイヤモンドスマイル なにわ男子20. また君が好き Lil かんさいあいさつ21. Lil miracle Lil かんさいアンコールE1. パンパンツ!! 関西ジュニアE2. Tell me! Tell me! Lil かんさい