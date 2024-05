オンラインゲームには基本的に“サービス終了”がいつかは訪れるもの。サービス終了と言えばネガティブなイメージも強いが、サービス終了のお知らせ発表から終了までの期間に、運営からの感謝としてゲームをプレイしていたファン向けに特別施策が実施されることがあり、これをプレイしないのはとても勿体ないし、意外と見逃している方も多いのではないかと思う。

そこで、サービス終了してしまうゲームタイトルを月単位で一覧にし、一部タイトルについては終了してしまうからこそ実施される特別な施策や終了までのスケジュール、発表されている終了後の展開についてなども紹介していきたいと思う。

6月のサービス終了タイトルは15本。遊び残しの無いように最後までしっかりと楽しんでいただきたい。

2024年6月サービス終了予定のゲームタイトル一覧

サービス終了タイトルピックアップ紹介

おそ松さんのニートスゴロクぶらり旅

タイトル名 メーカー サービス開始日 サービス終了予定日 おそ松さんのニートスゴロクぶらり旅 エイベックス、GOODROID 2016年10月4日 2024年6月3日 ニート芸能プロダクション エイベックス・ピクチャーズ、GOODROID 2019年10月4日 2024年6月3日 パニリヤ・ザ・リバイバル Rastar Games 2021年11月11日 2024年6月3日 フォーセイクンワールド:神魔転生 4399 NET LIMITED 2021年6月25日 2024年6月3日 カナヘイの小動物 ピスケ&うさぎの小旅行 KLab 2023年2月23日 2024年6月4日 英雄伝説 暁の軌跡 USERJOY JAPAN 2016年8月31日 2024年6月12日 エブリファーム Wemade Connect 2022年5月27日 2024年6月13日 キャラスト 魔法学園 Aiming 2017年11月29日 2024年6月14日 魔法槍士の冒険 Gamepub 2023年10月23日 2024年6月14日 フィギュアストーリー Nuverse KK 2021年6月24日 2024年6月21日 ダンまち~メモリア・フレーゼ~ WFS 2017年6月19日 2024年6月24日 マーベル スーパーウォー Netease Games 2020年8月27日 2024年6月27日 8beat Story♪ GMO CONNECT 2016年5月13日 2024年6月28日 クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ 炎のカスカベランナー!! ブシロード 2014年4月25日 2024年6月30日 クレヨンしんちゃん ちょ~嵐を呼ぶ炎のカスカベランナー!!Z ブシロード 2020年3月26日 2024年6月30日

2024年6月3日15時 サービス終了

メーカー:エイベックス、GOODROID

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

本作は、エイベックス・ピクチャーズとGOODROIDによるAndroid/iOS用すごろくゲーム。赤塚不二夫氏原作のアニメ「おそ松さん」に登場する六つ子たちが全国各地を旅し、道中でお金を集めて億万長者を目指していくストーリーを楽しめる。

ルーレットで目的地を決めサイコロを振って出た目に応じて進んで行き、行く先々で六つ子が巻き起こす珍道中エピソードなどが魅力。また、手にしたお金で自分の好きなように「お部屋」をカスタマイズできるコンテンツなども用意されている。

2024年4月1日に公式Xにてサービス終了が発表され、サービス終了は2024年6月3日15時となることが明かされた。2016年10月4日のサービス開始から約8年でのサービス終了となる。

また、「おそ松さんのニートスゴロクぶらり旅」のスピンオフ作品として配信されているアプリ「ニート芸能プロダクション」も同日にサービスが終了される予定となっている。

ゲーム内の有償通貨については払戻しが行なわれる予定で、詳細についてはサービス終了当日にゲーム内のお知らせにて案内される。なお、アプリの起動ができなくなる完全クローズは2024年9月4日15時となる予定。払戻しの手続きなどが完了するまでアプリのアンインストールなどは控えるよう注意してほしい。

英雄伝説 暁の軌跡

2024年6月12日11時 サービス終了

メーカー:USERJOY JAPAN

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

本作は、USERJOY JAPANより配信されているオンラインストーリーRPG。「空の軌跡」や「零の軌跡」、「碧の軌跡」などを展開する日本ファルコムの「英雄伝説 軌跡」シリーズ15周年を記念して制作されたPC向けタイトルで、Nintendo Switch/Android/iOS用にリリースされたモバイル版は2023年8月23日にサービスが終了している。

「軌跡シリーズ」の世界観を踏襲し、クロスベル自治州やリベール王国、レミフェリア公国を舞台にドラマチックなストーリーが展開する。シリーズではお馴染みの個性豊かなキャラクターたちとの掛け合いや戦略性の高いバトルシステムを採用。また、オンラインならではの要素も多数追加されている。

【『英雄伝説 暁の軌跡』プロモーションビデオ_long】

2024年3月13日に公式サイトにて掲載されたお知らせでサービス終了が発表され、サービス終了は2024年6月12日11時となることが明かされた。2016年8月31日のサービス開始から約8年でのサービス終了となる。

サービス終了のお知らせ以降、アップデートにより特設ガチャとして「イベント支援ガチャ」が常設。「制服・リーシャ」「新選組・シャーリィ」といったキャラクターがサービス終了時までピックアップされている。また、特別なサイドストーリーを見ることができるイベント「After/Future」も開催されているので、まだ見ていない人は忘れずにチェックしていただきたい。

なお、未使用のゲーム内有償通貨については返金や他タイトルへの移行ができないので、サービス終了までにしっかり使い切っておこう。

フィギュアストーリー

2024年6月21日14時 サービス終了

メーカー:Nuverse

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

本作は、Nuverseより配信されているスマートフォン向けRPG。「M町」という架空の街を舞台に、プレーヤーは世界で唯一フィギュアと会話できる人間として、フィギュア達たちと協力して様々な敵と戦っていく。

3Dモデルで登場するフィギュアは立体感や塗装が絶妙な質感で再現されており、ストーリーだけでなく素材集めや育成といった要素も楽しめる。メインコンテンツとなる「冒険モード」の戦闘は自動で戦ってくれるオートバトルシステムが採用されているが、各フィギュアが持つ職業やスキルを考慮して配置行なう必要があるなど深い戦略性も魅力となっている。

【『フィギュアストーリー』第1弾PV】

2024年5月2日に公式サイトにて掲載されたお知らせでサービス終了が発表され、サービス終了は2024年6月21日14時となることが明かされた。終了の理由については「お客さまにご満足いただけるコンテンツの開発・提供を継続するのが困難な状況となったため」としている。2021年6月24日のサービス開始から約3年でのサービス終了となる。

未使用のゲーム内有償通貨については払戻しが行なわれる。払戻しの申請期間は2024年6月21日14時から2024年8月30日23時59分まで。なお、申請の際にはユーザーID、プレーヤー名、サーバー名、未使用の有償「ダイヤ」数量の記入が必要となる。サービス終了後はゲームにログインして確認することができなくなる可能性もあるため、予めスクリーンショット等で保存しておくといいだろう。詳細については公式サイトのお知らせより確認してほしい。

ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか~メモリア・フレーゼ~

2024年6月24日15時 サービス終了

メーカー:WFS

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

本作は、グリーのWFSによるAndroid/iOS用RPG。原作「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか」の著者である大森藤ノ氏が完全監修した、小説6,000ページ分を超えるオリジナルストーリーが収録され、松岡禎丞さん、水瀬いのりさん、大西沙織さんをはじめとした声優陣による全編フルボイスで物語が展開する。

原作でお馴染み冒険者たちが街やダンジョンで活躍する様子を楽しめるほか、多彩なキャラクターたちとふれあえる交流モードといったゲームならではのコンテンツも用意されている。

【ダンまち~メモリア・フレーゼ~ TV CM 第2弾 30秒バージョン】

2024年4月25日に公式サイトにて掲載されたお知らせでサービス終了が発表され、サービス終了は2024年6月24日15時となることが明かされた。2017年6月19日のサービス開始から約7年でのサービス終了となる。

サービス終了に伴い、一部シナリオの閲覧が可能な「メモリアルアプリ」の制作が決定しており、「ダンメモ」アプリをそのままアップデートすることで、6月24日18時以降に利用することができるようになる。なお、メモリアルアプリには引き継ぎ機能がないため、「ダンメモ」アプリをアンインストールしないよう注意してほしい。

また、5月1日からはクラウドファンディング「ダンメモ メモリアルプロジェクト」が実施されており、メモリアルブックの制作やオラジオZ生放送の一夜限りの復刻など、「お祭り」を用意しているという。クラウドファンディングは既に目標金額を達成しており、様々なプロジェクトが進行中。詳細については公式Xにて随時公開されている。支援者には金額に応じたリターンも用意されているので、気になる方はぜひチェックしていただきたい。クラウドファンディング終了は6月21日23時59分まで。

サービス終了時の所持しているゲーム内有償通貨は6月24日15時より払戻し受付が実施される予定。申請についてはアプリ内より問い合わせる必要がある。払戻しの詳細についてはサービス終了後にお知らせするとしている。

8beat Story♪

2024年6月28日23時59分 サービス終了

メーカー:GMOプレイミュージック

基本プレイ:無料(アイテム課金制)

本作は、GMOプレイミュージックより配信されているAnoroid/iOS用アイドル音楽ゲーム。オリジナル楽曲で遊ぶ爽快リズムゲームとなっており、フルボイス&Live2Dで動く可愛らしい女の子のキャラクターが多数登場。プレーヤーは“音の社学園”に赴任してきた先生となって、8人の女の子と音楽の未来をかけた戦いに挑んでいく。

本作の魅力は何と言っても個性溢れるキャラクターと、それぞれのオリジナル楽曲。ゲームにとどまらず、リアルイベントでのライブ開催やグッズ販売が行なわれるなど、ファンから熱い支持を集めている。ゲーム内では様々なレア衣装に着替えることで高スコアを目指すことができるなど、コレクション要素も充実。リズムに合わせて画面をタップしていく、シンプルながら熱くなれるゲーム性を楽しめる。

【【エビスト】8 beat Story PV】

2024年5月16日に公式Xでのお知らせでサービス終了が発表され、サービス終了は2024年6月28日23時59分となることが明かされた。2016年5月13日のサービス開始から約8年でのサービス終了となる。

サービス終了後もイベントガチャの復刻などが開催されている。なお、物語の続きや展開については改めてお届けできるよう準備中とのこと。今後続報に期待したい。

サービス終了に関するスケジュールなど詳細については公式サイトやゲーム内、公式Xからのお知らせを確認してほしい。

