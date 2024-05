東京・神奈川・大阪！ カレーの人気店が手がける注目の新店が続々オープン中

連載「今週のカレーとスパイス」でお馴染み“カレーおじさん \(^o^)/”が、ひと月に食べたカレーとスパイス料理を振り返る月イチ企画。2024年5月は、カレーの人気店が手がける新店舗を中心にお届けします!

【カレーおじさん\(^o^)/の今月のカレーとスパイス】2024年5月を振り返る

飲食業界が活気づいてきています。人気店が支店や姉妹店を増やすことも多く見かけるようになりました。カレー業界も同様なのですが、本店と全く同じというわけではなく、変化を出しながらという形もよく見かけます。

というわけで今月のカレーとスパイスは、カレーの人気店が手がける新店舗を中心にお届け。

1. 大阪カレー界を代表するシェフによる創作スパイス料理店が待望の復活

2. 蓮沼に誕生した南&東インド料理の新店舗は地域密着型の雰囲気

3. 海外進出も果たした神田カレーグランプリ受賞店が隣駅で新店舗をスタート

4. 予約の取れない人気カレー店が手がけるラーメン専門店は既に行列の人気

5. 羊料理とスパイス料理の歴史ある名店がカレー激戦区に新店舗をスタート

以上、5つのトピックスと店舗。2つ目の店舗以外は人気店の支店、姉妹店となります。大阪・千日前、蓮沼、御茶ノ水、神奈川・武蔵新城、九段下と様々なエリアの注目店のご紹介。どうぞご覧ください!

【第1週のカレーとスパイス】待望の復活! 大阪の創作スパイス料理店「モダンスパイス 虹の仏」が千日前に移転オープン「モダンスパイス 虹の仏」

スパイスカレーの聖地大阪でミシュランビブグルマンを獲得した名店「虹の仏」のシェフである伊東さんが、モダンテイストも含めた自由な創作スパイス料理をコースで楽しんでほしいとスタートさせた「モダンスパイス 虹の仏」。コロナ禍もあり長らく休んでいたのですが、2024年4月15日より、千日前の地に移転して見事復活を遂げました。

お店は久富千日プラザの2階

場所は雑居ビル内なのですが、さまざまな飲食店が軒を連ね、人気店も複数存在する久富千日プラザの2階。

カウンター

復活にあたって予約制のコースのみならず、席さえ空いていればアラカルトの立ち飲みも楽しめるようになったということで、今回はアラカルトからさまざまな料理を食べてきました。

ドリンクはワイン推し。シェフ自身が日本各地で見つけてきた珍しく、そしておいしいワインが取りそろえてあります。

「グラスワイン」

「グラスワイン」700円をおまかせでオーダーすると、徳島産の自社栽培の葡萄でつくったという生産数限定44本のレアなオレンジワインを用意してくれました。非常に飲みやすく、料理の邪魔をしない味わいでありながら個性ある風味。バランスの良いワインです。

「春菊とイチゴのマスカルポーネあえ」

まずは「春菊とイチゴのマスカルポーネあえ」600円を。こちらは春の定番メニューであり、イチゴの甘みと酸味、マスカルポーネの甘やかなコク、春菊の程よい苦みが三位一体となったもの。フルーツ使いの妙も虹の仏の特徴の一つと言えるでしょう。

「ビンチョウマグロのカルパッチョ」

続いて「ビンチョウマグロのカルパッチョ」600円。生魚をスパイス仕立てで調理するお店は今でこそ全国的に少なからずありますが、僕が初めてそれを食べたのは虹の仏でした。和食の経験もあるシェフだからこその逸品で、チャットマサラを上手に使ったカルパッチョは、醤油で食べるよりもおいしいと感じます。

「出汁キーマリエット」

メニューは日替わりでその日仕入れたものから色々と出すということのようですが、定番メニューとしてほぼあるのが「出汁キーマリエット」400円。こちらは虹の仏の看板メニューである出汁キーマをリエット状にし、クラッカーと共に楽しむ逸品。鰹、イリコ、昆布のだしを使用したうまみが爆発したキーマ。虹の仏の出汁キーマの面影はありつつも違った着地点となっているのも楽しいです。

「黒毛和牛ホルモンカレー」と「チャパティ」

〆に「黒毛和牛ホルモンカレー」600円を「チャパティ」200円で。ホルモン煮込みがカレーとなった形なのですが、和食のようでもあり洋食のようでもあり、さらにはインド料理のようでもあるという面白いテイスト。先述したように和食経験のあるシェフなのですが、イタリアンの経験もあり「洋食いとう」という洋食店も手掛けていることから、すべての経験がこちらの料理に活きていることがわかります。

カレーですがつまみとしてワインも進むおいしさであり、チャパティとも相性が良くカレーとしても満足感が高くて素晴らしいです。

他にも色々と大いに食べ、飲み、いざお会計となった時に、安すぎて驚きました。そもそも以前のモダンスパイス虹の仏のコースも内容を考えると安すぎるくらいだったのですが、さらに安い印象です。リーズナブルに一流の料理を味わえる希有なお店だと言えるでしょう。

店内には立ち飲みスペースもあり

店内はカウンターのみ6席。基本はコースメインで椅子席は予約優先とのことですが、立ち飲みスペースもあって気軽に利用できるので、予約するのが苦手なタイプの方にはとてもうれしいお店であり、軽く1軒目としても、はしご酒の〆としても使え、以前よりも多角的なニーズに応えてくれるお店にブラッシュアップ。

とにかくおいしいものを飲み食いすることが好きで、さらにそれを作ることも好きなシェフだからこその、もっと気軽に面白い料理を楽しんでほしいという気持ちから進化したモダンスパイス虹の仏。

大阪のカレーシーンを代表するシェフの新たなる試み。カレー好きのみならず、おいしいもの好き、お酒好きならすべからく要チェックです!

【第2週のカレーとスパイス】家庭的なテイストが地元民の胃袋を魅了。蓮沼駅で話題の南&東インド料理店「ODISHI INDIAN RESTAURANT」

<店舗情報>◆モダンスパイス 虹の仏住所 : 大阪府大阪市中央区千日前2-3-24 久富千日プラザ 2FTEL : 070-8569-7348

インド料理は地方によってさまざまな特色があります。北はリッチなテイストのものを基本にチャパティやナンなどパンのような主食に合わせ、南はヘルシーでスパイシーなテイストのものをインド米に合わせることが多いというのは、ここ数年でグルメな方の間では浸透しつつあるように思います。ただ、インドは広いです。北でも当然シンプルなテイストなものを米で食べることもあれば逆もまた然り。さらには東も西もあり、簡単にこうだと言い切ることはできないのが実情です。

今回ご紹介するのは、東急池上線・蓮沼駅近くに2024年2月に開店した「ODISHI INDIAN RESTAURANT」。インド南東部にあるオリッサ州出身のメンバーが中心となって立ち上げられた、南インド料理と東インド料理のお店です。

お店の入り口

外観はよくあるインド料理店のように見えるのですが、ディナータイムの早い時間に入ってみるとほぼ満席。

店内の様子

このスタイルのお店としては既にかなりの人気であり、地域住民にも受け入れられている様子でした。

「ダルショルパ」

幅広いメニューからまずは「ダルショルパ」450円を。豆のスープなのですが、シンプルイズベストな味付けで、豆の優しさとニンニクのパンチが調和していて食欲に火がつくスターターであり、他のカレーなどと合わせて食べても合いそうなスープです。

「チキン65」

続いて「チキン65」780円と「マッシュルームペッパーフライ」690円を。チキン65は南インドでよく食べられるチキンのスパイス唐揚げ。サクッとした衣の食感と一緒に素揚げされたカレーリーフのパリッとした食感のハーモニーが楽しく、そして香り高く、一つ食べると止まらなくなる逸品。

「マッシュルームペッパーフライ」

マッシュルームペッパーフライはケララ名物のペッパーフライかなと思いきや想像よりもかなり優しいテイストで、ブラックペッパーの刺激は控えめ。マッシュルームのうまみがトマトのうまみと渾然一体となったもので、良い意味で家庭的なテイストとなっていました。

「コルカタマトンビリヤニ」

メインに選んだのは「コルカタマトンビリヤニ」1,480円。コルカタ式のじゃがいもがドーンと存在感あるビリヤニ。骨付きマトンはスッと骨が外れるほろほろの軟らかさで肉の味が濃いのがたまりません。付属のライタ(ヨーグルトサラダ)をかけて食べればさっぱりとし、チキンカレーのグレイビーをかけて食べればよりリッチなテイストとなり、味変の振り幅も楽しめるビリヤニです。

ビリヤニはライタとグレイビー付きで、異なる味の変化を楽しめる

全体的に感じたのはホームメイドなおいしさという印象。調理にあたっている方も南インド料理のシェフと東インド料理のシェフがいるそうで、それぞれの経験を活かした料理と、家庭料理もメニューに加えているとのこと。だからこその幅広さであり、だからこそのオーセンティックな地方料理ともまた少し違った魅力があるものなのだなと感じました。

豊富なメニューは選ぶのも楽しい

先述したようにオリッサ州は東インドと南インドの中間に位置します。日本で例えると東京と大阪の中間の名古屋で東京と大阪の料理を出しているお店というような形。しかしそれはそれで独自の面白さがあるわけです。

とにかくインドは広く人も数も膨大ですから、ジャンル分けが日本より遥かに難しい国。これはどこの料理なのかと決めつけることなく、柔軟な気持ちで食べれば素直においしいと感じるものを色々と楽しめます。だからこそここは地域住民にも愛されているのでしょう。南インド料理も東インド料理もよくわからないという人にこそ食べに行ってほしいお店です。

ちなみに店名について、看板には「おおでし」という日本語表記がありますがショップカードなどには「オリッシー」と書いてあります。オリッサ州のオリッシーという意味合いでしょうから、おそらくオリッシー、もしくはオリッシと発音するのが正しいと思われますが、このあたりのおおらかさがインドらしいなと、そしてこのお店の雰囲気を感じさせると思いました。

【第3週のカレーとスパイス】駅直結がうれしい! 秋葉原で人気のカレー店「カリガリ」が新御茶ノ水駅に誕生「カリガリ お茶の水」

<店舗情報>◆ODISHI INDIAN RESTAURANT住所 : 東京都大田区西蒲田7-15-7 藤和シティコープ西蒲田1 1FTEL : 050-5593-3234

「神田カレーグランプリ」殿堂入り、「食べログ カレー TOKYO 百名店」選出など、数々の栄誉に輝き、TVなどメディア露出も多い人気店「カリガリ」。キッチンカーや間借り店など様々な形で店舗を増やし、最近では香港進出も果たしているのですが、2024年4月24日、御茶ノ水にも「カリガリ お茶の水」を開店させました。

元は銀座のバーの裏メニューだったオリジナルのココナッツカレー。常連に人気となり渋谷で小さなお店をスタートし、秋葉原へ移転。現在も本店を秋葉原に構えつつ、今回のお茶の水店はフランチャイズ店となるそうです。

新店舗は千代田線新御茶ノ水駅直結

場所はJR御茶ノ水駅前、千代田線新御茶ノ水駅直結のお茶の水サンクレール1F。以前は喫茶店が入っていた場所。

店内はカジュアルな雰囲気

外観からも内観からも秋葉原本店の雰囲気を感じさせるデザインに安心感を覚えます。メニューは本店より数を絞った形となっていますが、カレーのみならず夜はおつまみになるサイドメニューも取りそろえているので、本店同様昼も夜も楽しめる店舗となっています。

「アキバ盛りカレー1」ランチ1,200円/ディナー1,460円

看板メニューの「アキバ盛りカレー1」を注文。カリガリカレーとインドカレーのあいがけにさまざまなトッピングがのったメニューであり、初めてカリガリの味を楽しむ方にはこれがおすすめ。

コクのあるカリガリカレー

カリガリカレーはオリジナルのココナッツカレー。ココナッツカレーというとタイカレーが思い浮かびますがそれよりも濃厚であり、クリームチーズを感じさせるコクが満足度を高めてくれるカレーです。

辛口のインドカレー

インドカレーも本格的なインドカレーとは違い、カリガリならではのインド風カレー。こちらの方がカリガリカレーよりスパイス感が強く、辛口となっています。

どちらも他にありそうでないカレーであり、わかりやすいおいしさなのがカリガリの個性。カレーに詳しくない方でも理解しやすく、マニアからすると個性を感じて面白く思えるテイスト。

個人的に渋谷店時代からずっと好きなお店なのですが、店舗数が増えてもフランチャイズ展開となっても、ちゃんとカリガリらしさを感じさせることができているのが素晴らしいです。

「タンドリーチキン」

サイドメニューから「タンドリーチキン」660円も。柔らかくジューシーな仕上がりのカレー味チキン。お酒のおつまみにも良く、カレーのトッピングとしても機能します。

アチャール

また、カレーを頼むと無料トッピングができるアチャールも同様に、おつまみにもなり、カレーの辛さ増しとしても機能するアイテムとなっています。

他にもカルダモン、クローブなどが利いた超スパイスカレーや、世界でも注目されているカツカレーがあり、通っても飽きがこないのも良いところ。

店舗のすぐ外は中庭的な場所となっており、テイクアウトの際には外でも食べやすいお盆も貸してくれるとのこと。本店から遠くないエリアということもあり、本店が行列の際はこちらに移動するのも良いでしょう。

時代に合わせてさまざまな形でカレーを提供し、発信し続けるカリガリ。創業時からのスローガン「文化、建設中」の精神は今も健在で、まさにカレーが文化であるということを体現している意欲的なレストランだと言えるでしょう。

【第4週のカレーとスパイス】麺ラバーも注目。予約の取れないカレー店「Kalpasi」の新業態はなんと、ラーメン店!「麺楽 軽波氏」

<店舗情報>◆カリガリ お茶の水住所 : 東京都千代田区神田駿河台4-3-3 お茶の水サンクレール 1FTEL : 未開通

カレー好きなら誰もが知る「Kalpasi」。千歳船橋の本店は予約の取れない名店であり、下北沢の姉妹店はカレーのみならずジェラートも大人気で行列の絶えない人気店となっていて、どちらも「食べログ カレー TOKYO 百名店」に選出されています。下北沢店の隣には店名は違うものの、姉妹店として「BhelPuri」というユーラシア料理とナチュラルワインのお店を構え、カレーの世界のみならず飲食業界において存在感を強くしつつあるグループと言えるでしょう。

そんなKalpasiが新たな業態をスタートしました。今回は何とラーメン。店名も「麺楽 軽波氏」と、カルパシを当てた漢字になっているのが楽しいです。

開店前から行列の人気っぷり

元々こちらはカルパシグループのボスである黒澤さんと、軽波氏の店長須藤さんによるラーメンのポップアップ企画「不死鳥」が人気となり、それが店舗となった形です。須藤さんはカルパシで約3年勤務し、同時期に「らーめんMAIKAGURA」でも掛け持ち勤務をしながら、カレーとラーメンどちらの研鑽も積んだハイブリッドシェフ。

2024年3月15日の開店なのですが、当初は準備中だったカレーが遂にレギュラーメニューに加わったということで満を持して行ってみると、既に開店前からの行列。流石です。

「特製淡麗煮干し鶏醤油」に「マトンわんたん」トッピング、「ミニカレー飯」と「茄子アチャール」も添えて

「特製淡麗煮干し鶏醤油」1,250円に「マトンわんたん」200円をトッピング。そして忘れてはならない「ミニカレー飯」400円に「茄子アチャール」150円も加えて注文。ミニカレー飯は基本的に週替わりで、この日はポークキーマでした。

クリアなスープが食欲をそそる

スープはまさに淡麗。透き通って上品でありつつ煮干しと鶏のうまみが重なり、後を引くおいしさ。ストレートの細麺がするすると胃の中に収まっていきます。

カルパシらしさ満点のチャーシュー

チャーシューは低温調理のローストポークとバラチャーシューがのるのですが、このバラチャーシューがカシア(クスノキ科ニッケイ属のスパイス)の甘やかかつ華やかな香りをまとっていることや、薬味的に紫玉ねぎのみじん切りがのるのがカルパシらしさを感じます。

トッピングのマトンわんたん

マトンわんたんはクミンやミントの香りで、ネパール料理のモモを思わせるようなテイスト。スパイス好きならマストでトッピングすべきアイテムです。

カレー好きならマストで注文したいミニカレー飯

そしてカレー。ラーメン専門店なので立場的にはサイドメニューですが、カレー専門店に負けないどころか多くに勝ってしまうような、メインを張れるレベルの高さ。カレーの仕込みはカルパシのボス黒澤さんが担当しているとのことで、期待に応えてくれるクオリティ。

茄子アチャール

これに茄子アチャールがまたたまりません。ポークキーマのうまみとスパイスのパンチある香り、そして茄子のベクトルが違ううまみに酸味が加わって味を引き締め、おいしさのレベルをさらに高めていました。

思わずスープまで飲み干してしまうおいしさ!

余ったアチャールオイルをラーメンのスープに混ぜてみると、これまた最高の相性。気づけば完食完飲。普段僕はラーメンのスープをすべて飲むということはまずしないのですが、あまりのおいしさにレンゲが止まらず、無意識のうちにそうなっていました。

明るい雰囲気の店内

黒澤さんによると「基本のスープ4種類はオーソドックスな作りですが、今後は変わり種の限定メニューにも力を入れていきたいです」とのこと。現時点でも最高ですが、ますます楽しみが増えるというわけです。

カレー好きはもちろん、ラーメン好きも要注目の新店ですよ!

【第5週のカレーとスパイス】スパイス料理&羊肉好き集まれ! 「元祖Bistroひつじや」の新店が西神田にオープン

<店舗情報>◆麺楽 軽波氏住所 : 神奈川県川崎市高津区新作6-9-41TEL : 不明の為情報お待ちしております

羊料理がまだ一般的ではなかった30年以上前に、羊のおいしさを日本にも広めることを目指して代々木でスタートした「元祖Bistroひつじや」。現在は本店を四ツ谷に構えて再スタートしたのは過去の記事でもお知らせした通りです。

そのひつじやが、2店舗目となる「元祖ビストロ ひつじや 神保町店」を西神田の地で2024年4月18日にオープンさせました。

2024年4月18日にオープンした「元祖ビストロ ひつじや 神保町店」

場所は以前もインド料理店が入っていた場所の居抜きということや、カレー激戦区神保町エリアに位置することもあり、お店の方曰く「カレーメニューにも力を入れていきたい」とのことでカレー好きとしては期待が高まります。

ディナーのビストロメニューはもちろん、ランチメニューも充実している

ランチはカレー系のセットメニューも充実。夜はひつじやらしいビストロの雰囲気。まずはひつじや定番の「マトンアサド」980円と「ブリック」780円から。

「マトンアサド」

マトンアサドは西インドの要素もミックスしたひつじやオリジナルアレンジの料理で、看板メニューのひとつ。僕自身ひつじやに来たら絶対に頼むお気に入りです。

マトンカレーの風味を含んだトマトとじゃがいもが絶品の一皿

グリルしたじゃがいもとトマトの上に存在感あるマトンカレーがのったもの。程よくスパイシーであり、羊のうまみもカレーの香りもすべて受け止めたトマトとじゃがいもが実においしい。お酒のおつまみとしてもご飯のおかずとしても機能します。

「ブリック」

ブリックはチュニジアのぎょうざとも表記されていますが、現地ではツナなどが使われることが多いのをひつじやならではのアレンジを施したもの。

皮の中から卵とチーズをまとったひき肉がとろり

羊のひき肉、卵、チーズを薄い小麦粉の皮で包んで揚げた料理で、パリッとした皮の中からひき肉と卵の織りなすジュワッとした食感、さらにチーズと卵が織りなすトロッとした食感も加わってたまりません。どちらの食感にも与する卵がポイントです。

「カリフラワーサブジ」

野菜もほしいという方には「カリフラワーサブジ」720円がおすすめ。ブジヤとも呼ばれるインド料理で、シンプルなスパイス炒めなのですが、カリフラワーとスパイスの相性は抜群なので満足度の高い一品となっています。

「ひつじの胃袋カレー炒め」

さらに「ひつじの胃袋カレー炒め」780円も。ホルモンで言えばミノにあたる部分の独特な食感を楽しめる料理。トマトベースのカレーで、噛めば噛むほどに羊とトマトのうまみが口内に広がっていきます。

夜はお酒メニューが総じて安いのもうれしいポイント。沢山飲んで食べてもリーズナブルに感じます。神保町エリアは昼のカレーは選択肢が多すぎて困るほどですが、夜にお酒を飲みながらカレーを楽しめるお店となるとその選択肢も激減します。そんな中でビストロスタイルであることもあり、スパイス料理、羊料理、お酒がすべて充実しているお店ができたのは喜ばしいこと。

他にもひつじやを名乗るお店は少なからずあるのですが、店名に元祖がつく正統の流れを汲むお店は2024年5月現在、ここと本店の四ツ谷のみ。オールドひつじやファンの皆様、お間違えなきよう。

本店は既に予約しないと入れないこともある人気となっているので、まだまだ穴場な神保町店も要チェックです。

<店舗情報>◆元祖ビストロ ひつじや 神保町店住所 : 東京都千代田区西神田2-4-3 高岡ビル 1FTEL : 03-6628-5239

※価格はすべて税込です。

撮影:カレーおじさん

文:カレーおじさん、食べログマガジン編集部

