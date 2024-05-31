¡Úµð¿Í¡ÛÂç¾ëÂî»°¡¡Éüµ¢Â¨ÀèÈ¯¤â£µÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡Ö£±ËÜ½Ð¤·¤Æ·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
¡¡µð¿Í¡¦Âç¾ëÂî»°Êá¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬£³£±Æü¤Ë°ì·³¤Ë¾º³Ê¤·¡¢Æ±Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê¡Ë¤Ë¡Ö£¶ÈÖ¡¦£Ä£È¡×¤ÇÂ¨ÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ë¤â£µÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï£´¡½£±¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼«¤é¤ÏÂÇËÀ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Ìó£±¤«·î¤Ö¤ê¤Ë°ì·³¤ÎÉñÂæ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿Âç¾ëÂî¤Ï¡¢Î¾¥Á¡¼¥àÌµÆÀÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿£²²ó¤ÎÀèÆ¬¤È¤·¤ÆÂÇÀÊ¤Ø¡£±¦ÍãÀÊ¤Î£ÇÅÞ¤«¤éÂçÀ¼±ç¤Ç·Þ¤¨Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤ÏÁê¼êÀèÈ¯¡¦¹â¶¶¸÷¤Î£¶µåÌÜ¡¢£±£´£¹¥¥í¤ÎÄ¾µå¤Ë¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â²÷²»¤Ï¶Á¤«¤º¡¢·ë²Ì¤Ï£µ¥¿¥³¤ÇÂÇÎ¨¤â£±³ä£·Ê¬£´ÎÒ¤Þ¤ÇÄã²¼¡£¤½¤ì¤Ç¤â»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º£±ËÜ¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢ÌÀÆü¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÁ°¸þ¤¤Ê°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤ÏÀµÊá¼ê¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¡¢º£µ¨¤â¡Ö³«ËëÊá¼ê¡×¤È¤·¤Æ¥Þ¥¹¥¯¤òÈï¤Ã¤¿¤¬¡¢£´·î£²£´Æü¤ÎÃæÆüÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤«¤é£¹»î¹çÏ¢Â³¤ÇÌµ°ÂÂÇ¤ÈÂÇ·âÄãÌÂ¡£°ì·³¤Ç¤Ï·×£²£³»î¹ç½Ð¾ì¤·¤¿¤¬ÂÇÎ¨¤Ï£±³ä£¸Ê¬£¸ÎÒ¡¢£±£²°ÂÂÇ¡¢£°ËÜÎÝÂÇ¡Ê»î¹çÁ°»þÅÀ¡Ë¤È»ý¤ÁÌ£¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤¿¡£
¡¡£µ·î£¸Æü¤ËÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÇÄ´À°¡££±£·Æü¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¥ê¡¼¥°¡¦À¾ÉðÀï¡Ê¥«¡¼¥ß¥Ë¡¼¥¯¡Ë¤Ë¡Ö£´ÈÖ¡¦£Ä£È¡×¤Ç¼ÂÀïÉüµ¢¤¹¤ë¤È¡¢£³£°Æü¤ÎÆ±¡¦¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¡Ë¤Ç¤Ïº£µ¨£±¹æ¤È¤Ê¤ëÀèÀ©¥½¥í¤ò±¦ÍãÀÊ¤ËÊü¤ÁÉüÄ´µ¤ÇÛ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¶ìÀï¤¬Â³¤¯ÇØÈÖ¹æ£²£´¤Ï¡¢¼«¿È¤â¥Õ¥¡¥ó¤âÂÔ¤ÁË¾¤à±Ô¤¤°ìÂÇ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤«¡£