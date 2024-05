間違いないブランドの「白黒以外のスニーカー」シンプルなのに目にとまる「イメージ以上に使える色」

スニーカー熱がいっそう高まり既存のモデル以外に多彩なデザインが登場している半面、選びに悩むことも。そこで、選びの軸は「スニーカーといえば」で連想されるいつものブランドに設定。頼れるメーカーの間違いないモデルなら、新たなカラーも手にとりやすい。







スエードだから使いやすい「フレッシュなオレンジ」

オレンジスニーカー/New Balance(ニューバランスジャパンお客様相談室) ニューバランスを象徴する定番「574」の新色。デニムの気分転換にも向く稼働率の高いビターオレンジで間違いモデルを更新。







女性らしさを引き出す「やさしいバイカラー」

ペールグリーン+ピンクスニーカー/プーマ パステルの配色が華やか。ガムソール仕様でリラックスした雰囲気に。甲が浅くほっそりした形で、ヒールに頼らずスマートな見た目。







アウトドア感がなごむ「スエードのくすみピンク」

ピンクスエードスニーカー/HOKA ONE ONE for emmi(エミ ニュウマン新宿店) くすみピンクの濃淡ワントーンでデザインされ、派手すぎずカジュアルからキレイめまで活躍。極上の歩きやすさを実現するEVA素材のミッドソール。







