カプセルトイのミニソフビVAG(ヴァイナルアーティストガチャ)の最新弾「VAG(VINYL ARTIST GACHA)SERIES 39」が2024年6月に登場予定。今回は黒ねこ意匠による「my little Teo」などの4種がラインナップされている。また特別弾として「クトゥルフオイド」のスペシャルカラー版もリリースされる。VAG(ヴァイナルアーティストガチャ)はメディコム・トイがプロデュースしプレステージが販売するカプセルトイ。アーティスト系のオリジナルソフビをメインにラインナップしている。2014年12月の第1弾発売以来、アーティスト系ソフビを手軽に手に入れられるため幅広い層から好評を得て、通常弾が今回で39弾目となる人気シリーズに成長した。通常弾は4〜5種類(最近は4種のことが多い)、同時にリリースされる。今回の「VAG(VINYL ARTIST GACHA)SERIES 39」では黒ねこ意匠の「my little Teo」、PUSHEAD(パスヘッド)の「BUTCHER」、せりのりかの「怪獣アイシーBABY」、HAKURO(ハクロ)の「ミール」がラインナップ入り。「怪獣アイシーBABY」は「VAG SERIES 21」でもラインナップされており、今回は新色になっている。全4種、それぞれ5色のカラーバリエーションあり。基本的に販売機ごとに中身は分けられていて、ミールの台からはミールの各カラーだけが出るようになっている。また「VAG SERIES 37」にラインナップされたGYAROMI(ギャロミ)の「クトゥルフオイド」も「VAG(VINYL ARTIST GACHA)SPECIAL クトゥルフオイド」として新色で再登場する。

VAGは入荷する店舗が限られており、各地のカプセルトイ売場を適当に探しても遭遇できない可能性がある。入手ご希望の方は事前にプレステージのHPで取扱店をチェックすることをオススメする。また「がちゃ処online」ではWeb通販も行われているので、近隣に取扱店のない方はこちらもご検討を。なおメディコム・トイではVAG以外にも多くのソフビを展開・プロデュースしている。今月は下記アイテムの情報が公開された。「MAT ウルトラマンジャック(1期)」「MAT ムルチ+ミニメイツ星人(1期)」「仮面ライダー第2号(シン・仮面ライダー)(コートVer.)」「ロボコン(プロペラVer.)」「ロビンちゃん(新色)」「GVW ゴジラ (『ゴジラ2000 ミレニアム版』) 4期」いずれも1960〜70年代の当時品ソフビをイメージしたレトロデフォルメのアイテムだ。ウルトラマンジャックとムルチはMCT TOKYOでの抽選販売、仮面ライダー第2号・ロボコン・ロビンちゃんは1/6計画店頭及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店での受注販売、ゴジラはメディコム・トイ オフィシャルブログでの抽選販売となる。(C) kuronekodesign (C) PUSHEAD (C) serinorica (C) HAKURO (C) GYAROMI