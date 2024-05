サンエックスの人気キャラクター「コリラックマ」が今年20周年を迎えたことを記念し、コリラックマと旅するツアーイベント『コリラックマのわくわくトリップ』が6月27日(木)より開催される。20周年を迎えたコリラックマのスペシャルツアーが全国5都市で開催決定! 開催都市情報や気になるグッズやノベルティ情報をまとめてお届けしよう。ツアーイベント『コリラックマのわくわくトリップ』の開催都市は全部で5都市。6月27日〜7月9日の東京の大丸東京店での開催を皮切りに、7月31日〜8月12日は北海道は大丸北海道店7階、8月28日〜9月15日が静岡県松坂屋静岡店本館8階。大阪は11月1日〜19日大丸梅田店15階、福岡は11月27日〜12月9日まで、大丸福岡天神店本館8階にて開催される。いずれの会場も入場料は無料だ。

本イベントのキービジュアルには置物でおめかししたコリラックマの姿が。薄ピンクの傘も可愛いですね♪この可愛いビジュアルはグッズにも落とし込まれており、その他にもコリラックマのいたずら姿、コリラックマ初登場から今までにわたるコリラックマメインの歴代テーマなど、様々なコリラックマのデザインが楽しめるグッズが目白押し。アクリルキーホルダーやタペストリー、ステッカーコレクションのほか、アクリルスタンドやバッグなどもご用意されている。ノベルティは2種類をご用意。第1弾は「コリラックマのボタン布缶バッチ」。コリラックマの "だいじ" なチャームポイントのボタンがデザインされた、カラフルなボタンやコリラックマ歴代シリーズデザインのボタンが15種類登場する。会場にて、税込5000円以上お買い上げの方に1個プレゼント。第2弾は「コリップ絵葉書セット(2枚入り)」。会場限定配布のオリジナルデザインの絵葉書セットで、会場ごとに違うデザインになっている。大切な方へのメッセージカードとしてもどうぞ!こちらは会場にて、税込3000円以上お買い上げ毎に1セットプレゼントされる。各会場では、コリラックマの歴代テーマを振り返ったり、コリラックマの旅の様子がのぞけちゃうコリップ日記が読めたり、コリラックマと一緒に落書きができるコーナーなど、コリラックマのかわいさがいっぱいに溢れた展示を用意。ぬいどりスポットもあるので、ぜひお気に入りのコリラックマのぬいぐるみと一緒に足を運んでください!よーく探すと、たくさんいたずらできてご満悦なコリラックマに出会えるかも……。コリラックマの20周年を記念した特別な旅にあなたも出かけてみませんか?(C)2024 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.