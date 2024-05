7人組グループ・Travis Japanの松田元太さん(25)が30日、京セラドーム大阪で開催された『WE ARE! Let's get the party STARTO!!』で、耳のケガのため出演を見合わせていたKing & Princeの永瀬廉さん(25)の代役を務め、SNSでは称賛の声があがっています。

松田さんが代役を務めたのは、King & Princeの『moooove!!』。激しいダンスが特徴的な楽曲ですが、グループでアメリカにダンス留学をしていた松田さんは圧巻のパフォーマンスを披露。

永瀬さんはファンクラブサイトで、「まちだくん(松田元太)も忙しいなか、moooove!!を俺の代わりに踊ってくれたんだよね 皆さんごめんなさい、と本当にありがとうございます」とコメントしました。

また、このパフォーマンスについて、公演終了後に行われたインスタライブで松田さんは、「過去一と言っていいくらい楽しくダンスできた。1時間で完璧に振りは覚えて。昨日(29日)本番が終わって(郄橋)海人に教えてもらって」と裏話を明かしました。

SNSでは、「一晩で覚えたとは思えない完成度でえぐい。5万人の前で堂々と踊り切るのもさすがすぎる」、「間違いなくMVP」、「1時間で振り入れとか天才かよ」と称賛の声が。

一方、九九が言えないおバカキャラとして、 “九九ニキ”の愛称でバラエティー番組などでも活躍する松田さんに対して、「九九のイメージしかなくてごめん」、「moooove!!のダンスは1時間で覚えられるのに、なんで九九は暗記できないんだろう」、「絶対九九覚えるよりmoooove!!の振り付けを1時間で覚える方が難しい」という声もあがりました。