買いどき来た！約1ヶ月ぶりにAirTagがセール価格になったよ〜 #AmazonスマイルSALE
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2024年5月31日9:00~6月3日23:59まで「AmazonスマイルSALE」を開催中。
現在、「探す」アプリで、貴重品がどこにあるかを確認できる紛失防止タグ「AirTag」や強力なノイズキャンセリング機能が搭載された「AirPods Pro（第2世代）」など、Apple（アップル）製品がお得に登場しています。
セール期間中は、エントリーして10,000円以上買い物することで最大8％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！
なお、以下の表示価格は2024年5月31日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
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「探す」アプリで、貴重品がどこにあるかを確認できる、Appleの紛失防止タグ「AirTag」が5%オフ
Apple AirTag
4,299円
（5％オフ）
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Apple Pencil（第2世代）ワイヤレス充電
20,081円
（8％オフ）
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Apple Pencil (USB-C)
12,880円
（7％オフ）
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強力なノイズキャンセリング機能で集中力アップ。MagSafe充電ケース付きの「AirPods Pro（第2世代）」が9％オフ！
Apple AirPods Pro（第2世代）- MagSafe充電ケース（USB-C）
36,162円
（9％オフ）
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Beats Studio Pro - ワイヤレス Bluetooth ノイズキャンセリングヘッドフォン - パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C ロスレスオーディオ、AppleおよびAndroidデバイスとの互換性、最大40時間の再生時間 - ブラック
39,000円
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Beats Studio Buds + | ワイヤレスノイズキャンセリングイヤフォン - AppleデバイスとAndroidデバイスで互換性が向上、内蔵マイク、耐汗仕様Bluetoothイヤフォン、空間オーディオ - トランスペアレント
14,364円
（36％オフ）
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Beats Studio Buds - ワイヤレスノイズキャンセリングイヤホン - アクティブノイズキャンセリング、IPX4等級、耐汗仕様イヤーバッド、AppleデバイスとAndroidデバイスに対応、Class 1 Bluetooth、内蔵マイク、8時間の再生時間 - ブラック
17,172円
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Beats Fit Pro - ワイヤレスノイズキャンセリングイヤホン - アクティブノイズキャンセリング、空間オーディオ対応、IPX4等級、耐汗仕様イヤフォン、AppleデバイスおよびAndroidデバイスに対応、Class 1 Bluetooth®、内蔵マイク、再生時間6時間 - ホワイト
22,545円
（22％オフ）
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Beats Flexワイヤレスイヤホン - Apple W1ヘッドフォンチップ、マグネット式イヤーバッド、Class 1 Bluetooth、最大12時間の再生時間 - Beats ブラック
8,909円
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カラフルに生まれ変わり、かつてないほど万能に。「2022 Apple 10.9インチiPad」が6％オフとお得な価格で販売中！
2022 Apple 10.9インチiPad (Wi-Fi, 64GB) - シルバー (第10世代)
58,800円
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2022 Apple 10.9インチiPad (Wi-Fi, 256GB) - シルバー (第10世代)
84,800円
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どこにでも連れて行きたくなる軽さと薄さ。Appleの「2022 13インチMacBook Air」が13％オフ
2022 13インチMacBook Air: 8コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M2チップ, 256GB SSD - ミッドナイト
142,788円
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2022 13インチMacBook Air: 8コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M2チップ, 512GB SSD - シルバー
171,576円
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各種センサーでワークアウトもサポートしてくれる、Apple Watch Series 8 セルラーモデルがお得に購入できるチャンス！
Apple Watch Series 8(GPS + Cellularモデル)- 45mmグラファイトステンレススチールケースとミッドナイトスポーツバンド - レギュラー
90,096円
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Apple Watch Series 8 GPS + Cellularモデル、45mmケース シルバーステンレススチールケースとシルバーミラネーゼループを組み合わせたスマートウォッチ。フィットネストラッカー、血中酸素ウェルネスアプリと心電図アプリ、常時表示Retinaディスプレイ、耐水性能
97,178円
（20％オフ）
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Apple Watch Series 8 GPS + Cellularモデル、45mmケース ゴールドステンレススチールケースとスターライトスポーツバンド レギュラーを組み合わせたスマートウォッチ。フィットネストラッカー、血中酸素ウェルネスアプリと心電図アプリ、常時表示Retinaディスプレイ、耐水性能
90,096円
（プライム限定20％オフ）
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また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら「ウォッチする」をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
＞＞Amazonセール一覧へ
＞＞ウォッチリストの使い方について
｢AmazonスマイルSALE｣は、6月3日23時59分まで開催中！
Source:AmazonスマイルSALE