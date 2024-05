5月30日をもって、STARTO ENTERTAINMENTから独立することを発表している嵐の松本潤さん(40)。有料制のファンクラブサイトでコメントを発表しました。

松本さんは、30日に京セラドーム大阪で行われた『WE ARE! Let's get the party STARTO!!』について触れ、ともに演出を行ったSUPER EIGHTの大倉忠義さん(39)へのねぎらいの言葉を贈りました。

そして、自身の独立について「1996年にこの世界に飛び込んでから、だいぶ長い時を過ごしました。たくさんの出会いがあり、共に過ごした時間があり、今の僕があります」と今までを回顧し、最後にファンに向けて「また違う場所で出会える時が来る事を願って」とコメントしました。