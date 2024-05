人気インスタグラマーが教える最高の一皿は、感涙レベルのおいしさ！ コクと酸味が絶妙な「ふぐ白子の握り」

日本中のおいしいものを食べ歩く「グルメインスタグラマー」に“お気に入り”を教えてもらう本企画。今回は、関西をメインに食べ歩く、食べログレビュアーでもある「KAZUKI ARIMA」さんに、おいしいお店を聞きました。

〈最高のインスタグルメ〉

最新のグルメ情報を得るうえで欠かせないSNSの一つがInstagram。動画でシズル感あふれる料理を撮影したり、写真で料理が輝く瞬間を切り取ったり。おいしそうなビジュアルで食欲をかき立ててくれるグルメ系インスタグラマーに、おすすめのお店や最高の一皿を教えてもらう本企画。今回は、関西をメインに食べ歩く、食べログレビュアーでもある「KAZUKI ARIMA(@k.a0221k.a)」さんにインタビューした。

教えてくれる人

KAZUKI ARIMA(@k.a0221k.a)

Instagramフォロワー8.5万人。

高級店からB級グルメまで、好き嫌いなく何でも食べます。

特に好きなジャンルはお寿司です。



※フォロワー数は2024年5月時点のものです。

KAZUKI ARIMAさんの「おいしい」話

KAZUKI ARIMAさんに美食に目覚めたきっかけを尋ねると「元々食べることが好きだった」とのこと。月の外食は、昼は10回程度、夜はほぼ毎日!だそう。関西、特に大阪を中心に予約困難店からB級グルメまで、幅広いジャンルのお店を食べ歩く「KAZUKI ARIMA」さんのとっておきのお店とは?

最高の一皿:「鮨 三心」の「ふぐ白子の握り」

Q:この1年くらいの間で最も感動した料理は?

A:大阪の谷町六丁目にある「鮨 三心」の「ふぐ白子の握り」です。

ふぐ白子の握り

KAZUKI ARIMAさん

白子のクリーミーなコクとシャリの酸味が絶妙でした。

剣先いか

KAZUKI ARIMAさん

お店の空間・接客・大将の所作など、すべてにおいて「完璧」という言葉が相応しく、大将の寿司への「愛」と「こだわり」をたっぷりと堪能できます。言わずと知れた大阪を代表する予約困難の名店。

凛と佇む店の外観からは、名店のオーラが溢れ出ています

最愛のリピ店:「寿し おおはた」

鮨 三心
大阪府大阪市中央区内久宝寺町2-7-14

Q:今までで一番リピートしているお店は?

A:大阪の北新地にある「寿し おおはた」です。

蛇腹大トロ

KAZUKI ARIMAさん

訪問するたびに「おいしい」が更新される素晴らしいお店!

おはぎ

KAZUKI ARIMAさん

一貫一貫の完成度が高く、どれもこれもがメイン級です。そんな至極の一貫をゆっくりじっくり味わう時間はまさに「幸福」そのもの。

写真:お店から

インスタ人気投稿:「魚と炭と鉄板と ととと」の投稿

寿し おおはた
大阪府大阪市北区堂島1-4-8 廣ビル 2F

Q:今までのInstagramの投稿で一番人気だったものは?

A:大阪の心斎橋にある「魚と炭と鉄板と ととと」の投稿です。

豪華海鮮をたっぷり使った「ととと巻き」※数量限定

KAZUKI ARIMAさん

「魚と炭と鉄板と ととと」の投稿です。肉も魚もおいしい心斎橋の人気店! いいね10万件、保存3.4万件、コメント665件(2024年5月時点)。

扉を開けば明るいスタッフと気さくな店主が迎えてくれます

おすすめカジュアルグルメ:「洋食 ふきのとう」の「トロトロオムライス」

魚と炭と鉄板と ととと
大阪府大阪市中央区心斎橋筋2-3-2 クイーンズコートビル本館 103

Q:2,000円以下で食べられるおいしいものは?

A:大阪の昭和町にある「洋食 ふきのとう」の「トロトロオムライス」(1,320円)です。

「トロトロオムライス」1,320円 写真:お店から

KAZUKI ARIMAさん

素材のよさ、店主のこだわりがすごい。 オムライスの卵は毎朝農園から届くフレッシュなものを使用していて、ソースは3種類(デミ&香味野菜和風ソース&ケチャップ)を楽しめます。ここでしか食べられない唯一無二のオムライスです。

ランチの「レディースセット」(前菜・サラダ付き)1,892円。この日はハンバーグ大・小に、オムライス大に変更!

KAZUKI ARIMAさん

野菜やキノコたっぷりの風味豊かなバターライスを濃厚トロトロ卵で包み、3種のソースでいただく最強オムライス!

オムライス好きなら絶対行くべき名店

いつか行きたい憧れの店:「鮨 さかい」

洋食 ふきのとう
大阪府大阪市阿倍野区阪南町1-47-23

Q:まだ訪問していないお店で行きたいお店は?

A:福岡の中洲にある「鮨 さかい」です。

写真:お店から

写真:お店から

KAZUKI ARIMAさん

寿司好きなグルメな方が皆おすすめするので、行ってみたいと思っています。

写真:お店から

鮨 さかい
福岡県福岡市中央区西中洲3-20 LANEラウンドビル 2F

