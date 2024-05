暑くなりそうな今年の夏。ひんやり冷たい『かき氷』でおいしくクールダウンしたいですよね。東京・清澄白河のオーガニックティーブランド&パティスリー「 POSH(ポッシュ) 」には、完熟スイーツたっぷりの贅沢な『かき氷』3種類がお目見え。6月1日(土)から夏限定で味わえます。「POSH」に贅沢な3種類のかき氷が登場「POSH」は、“You are what you eat(あなたの身体はあなたの食べた物で出来ている)”をコンセプトに2021年11月、清澄白河にオープン。

厳選したオーガニックティーと、素材や製法にこだわり“おいしさは大前提、そのうえで身体にも優しい”を追求したヴィーガンスイーツが楽しめます。この夏は、暑い季節のご褒美にぴったりな3種類のヴィーガンかき氷がお目見えです。昨年の夏から1年かけて開発したという“ヴィーガン練乳”、タルトにも使われる“RAWホイップクリーム”をたっぷり使用。濃厚なコクがありながら後味さっぱり、たっぷりのフルーツも味わえる、身体に優しいかき氷なのだとか。苺を約1パック分使った「STRAWBERRY」「STRAWBERRY」(税込3400円)は、濃厚なヴィーガン練乳をたっぷり含んだふわふわの氷に、甘酸っぱいストロベリークリーム&約1パック分のフレッシュ苺を添えた、華やかなかき氷です。氷の中には苺ピューレ×期間限定オーガニックティー『STRAWBERRY』のティーゼリーが隠れているそうですよ。完熟マンゴーを丸ごと1玉使った「MANGO」「MANGO」(税込4400円)はヴィーガン練乳とRAWホイップクリームに、ジューシーでとろける完熟マンゴーを丸ごと1玉使った贅沢仕立て。マンゴー界の“大トロ”と呼ばれる『グラシアスマンゴー』の、氷と一緒にすっと消えてなくなるような驚きの口どけが堪能できるといいます。また、氷の中に忍ばせた濃厚なマンゴーソース&なめらかなココナッツミルクゼリーが、最後のひと口まで南国気分を演出します。3種のフルーツが一度に楽しめる「MIX」「MIX」(税込2800円)はヴィーガン練乳&ホイップクリームをたっぷりかけた真っ白な氷の中に、3種類のフルーツ(キウイ、パイナップル、マンゴー)を忍ばせたミックスフルーツかき氷です。ふわふわの氷の中には人気オーガニックティー『EDEN』のトロピカルな香り華やぐティーゼリーとシロップも隠れているから、さまざまな味わいが楽しめますよ。ご褒美感たっぷりのかき氷は、ちょっと贅沢したい日にぴったり。いずれも9月中旬までの販売予定ですがフルーツの仕入れによって変動するそうなので、公式Instagramをご確認のうえ、お出かけしてくださいね。■POSH住所:東京都江東区常盤1-3-7 ラフィーヴィル清澄白河EAST 1F営業時間:10:00〜18:00(O.S.17:30)※不定休ホームページhttps://posh-tea.jp/Instagram:@posh.japan参照元:株式会社ブリーズオブエイチ プレスリリース