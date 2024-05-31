À¾Éð¡¦¹â¶¶¸÷À®¡¢4²óÅÓÃæ3¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡¡¿¿ÃæËþ»á¡Ö¥Æ¥ó¥Ý¤È´Ö¤âÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡ü À¾Éð 1 ¡Ý 4 µð¿Í ¡û
¡ã1²óÀï¡¦¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡ä
¡¡31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼ À¾Éð¡Ýµð¿Í¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¿¿ÃæËþ»á¤¬¡¢À¾Éð¡¦¹â¶¶¸÷À®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¸÷À®¤Ï0¡Ý0¤Î3²óÆó»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤«¤é¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ËÆóÎÝÂÇ¡¢µÈÀî¾°µ±¤ËÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿¤ËÆóÎÝÆâÌî°ÂÂÇ¡¢ºäËÜÍ¦¿Í¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼Á°¤ËÅ¬»þÂÇ¤È4Ï¢ÂÇ¤Ç2ÅÀ¤ò¼º¤¦¡£Â³¤¯4²ó¤âÀèÆ¬¤ÎÀô¸ýÍ§ÂÁ¤ËÆóÎÝÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¤È¡¢´ßÅÄ¹ÔÎÑ¤ËÃæ°Â¡¢Î©²¬½¡°ìÏº¤Ë¥ì¥Õ¥ÈÁ°¤ËÅ¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¼ºÅÀ¡£¿¿Ãæ»á¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£ÊÑ²½µå¤¬¥Ü¡¼¥ëÀè¹Ô¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬ÁÀ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¹â¶¶¸÷À®¤Ï¡¢´Ý²Â¹À¤òº¸Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¿Ãæ»á¤Ï¹â¶¶¸÷À®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ê¤ó¤È¤«Ç´¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÊÑ²½µå¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤âÈ´¤±µ¤Ì£¤Ç¥Ü¡¼¥ëµ¤Ì£¤Ë¤Ê¤ë¡¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¤È¤ê¤Ë¤¤¤¯¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÁÀ¤ï¤ì¤ë¡£°½Û´Ä¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥Æ¥ó¥Ý¤È´Ö¤âÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À4²óÅÓÃæ¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¸òÂå¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡ã1²óÀï¡¦¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡ä
¡¡31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼ À¾Éð¡Ýµð¿Í¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¿¿ÃæËþ»á¤¬¡¢À¾Éð¡¦¹â¶¶¸÷À®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¸÷À®¤Ï0¡Ý0¤Î3²óÆó»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤«¤é¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ËÆóÎÝÂÇ¡¢µÈÀî¾°µ±¤ËÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿¤ËÆóÎÝÆâÌî°ÂÂÇ¡¢ºäËÜÍ¦¿Í¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼Á°¤ËÅ¬»þÂÇ¤È4Ï¢ÂÇ¤Ç2ÅÀ¤ò¼º¤¦¡£Â³¤¯4²ó¤âÀèÆ¬¤ÎÀô¸ýÍ§ÂÁ¤ËÆóÎÝÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¤È¡¢´ßÅÄ¹ÔÎÑ¤ËÃæ°Â¡¢Î©²¬½¡°ìÏº¤Ë¥ì¥Õ¥ÈÁ°¤ËÅ¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¼ºÅÀ¡£¿¿Ãæ»á¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£ÊÑ²½µå¤¬¥Ü¡¼¥ëÀè¹Ô¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬ÁÀ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¹â¶¶¸÷À®¤Ï¡¢´Ý²Â¹À¤òº¸Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¿Ãæ»á¤Ï¹â¶¶¸÷À®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ê¤ó¤È¤«Ç´¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÊÑ²½µå¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤âÈ´¤±µ¤Ì£¤Ç¥Ü¡¼¥ëµ¤Ì£¤Ë¤Ê¤ë¡¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¤È¤ê¤Ë¤¤¤¯¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÁÀ¤ï¤ì¤ë¡£°½Û´Ä¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥Æ¥ó¥Ý¤È´Ö¤âÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À4²óÅÓÃæ¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¸òÂå¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë