ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
南アフリカ貿易収支（4月）
予想 N/A 前回 73.0億ランド
インド実質ＧＤＰ（2024年 第1四半期）
予想 6.4% 前回 8.4%（前年比)
21:30
カナダ実質GDP（2024年 第1四半期）
予想 1.7% 前回 1.0%（前期比年率)
カナダ実質GDP（3月）
予想 0.1% 前回 0.2%（前月比)
予想 0.8% 前回 0.8%（前年比)
米個人所得・支出（4月）
予想 0.4% 前回 0.5%（個人所得・前月比)
予想 0.3% 前回 0.8%（個人支出・前月比)
米PCEデフレータ（4月）
予想 0.4% 前回 0.3%（PCEデフレータ・前月比)
予想 2.7% 前回 2.7%（PCEデフレータ・前年比)
予想 0.3% 前回 0.3%（PCEコアデフレータ・前月比)
予想 2.8% 前回 2.8%（PCEコアデフレータ・前年比)
22:45
米シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（5月）
予想 40.0 前回 37.9
1日
7:15
ボスティック・アトランタ連銀総裁、オーガスタ大学卒業式で挨拶
1日（土）
OPECプラス閣僚級会合
FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（13日まで）
※予定は変更されることがあります。
南アフリカ貿易収支（4月）
予想 N/A 前回 73.0億ランド
インド実質ＧＤＰ（2024年 第1四半期）
予想 6.4% 前回 8.4%（前年比)
21:30
カナダ実質GDP（2024年 第1四半期）
予想 1.7% 前回 1.0%（前期比年率)
カナダ実質GDP（3月）
予想 0.1% 前回 0.2%（前月比)
予想 0.8% 前回 0.8%（前年比)
米個人所得・支出（4月）
予想 0.4% 前回 0.5%（個人所得・前月比)
予想 0.3% 前回 0.8%（個人支出・前月比)
米PCEデフレータ（4月）
予想 0.4% 前回 0.3%（PCEデフレータ・前月比)
予想 2.7% 前回 2.7%（PCEデフレータ・前年比)
予想 0.3% 前回 0.3%（PCEコアデフレータ・前月比)
予想 2.8% 前回 2.8%（PCEコアデフレータ・前年比)
22:45
米シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（5月）
予想 40.0 前回 37.9
1日
7:15
ボスティック・アトランタ連銀総裁、オーガスタ大学卒業式で挨拶
1日（土）
OPECプラス閣僚級会合
FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（13日まで）
※予定は変更されることがあります。