21:00　
南アフリカ貿易収支（4月）
予想　N/A　前回　73.0億ランド

インド実質ＧＤＰ（2024年 第1四半期）
予想　6.4%　前回　8.4%（前年比)

21:30
カナダ実質GDP（2024年 第1四半期）
予想　1.7%　前回　1.0%（前期比年率)

カナダ実質GDP（3月）
予想　0.1%　前回　0.2%（前月比)
予想　0.8%　前回　0.8%（前年比)

米個人所得・支出（4月）
予想　0.4%　前回　0.5%（個人所得・前月比)
予想　0.3%　前回　0.8%（個人支出・前月比)

米PCEデフレータ（4月）
予想　0.4%　前回　0.3%（PCEデフレータ・前月比)
予想　2.7%　前回　2.7%（PCEデフレータ・前年比)
予想　0.3%　前回　0.3%（PCEコアデフレータ・前月比)
予想　2.8%　前回　2.8%（PCEコアデフレータ・前年比)

22:45
米シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（5月）
予想　40.0　前回　37.9


1日
7:15　
ボスティック・アトランタ連銀総裁、オーガスタ大学卒業式で挨拶


1日（土）
OPECプラス閣僚級会合
FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（13日まで）

※予定は変更されることがあります。