ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

リンクをコピーする みんなの感想は？

21:00

南アフリカ貿易収支（4月）

予想 N/A 前回 73.0億ランド



インド実質ＧＤＰ（2024年 第1四半期）

予想 6.4% 前回 8.4%（前年比)



21:30

カナダ実質GDP（2024年 第1四半期）

予想 1.7% 前回 1.0%（前期比年率)



カナダ実質GDP（3月）

予想 0.1% 前回 0.2%（前月比)

予想 0.8% 前回 0.8%（前年比)



米個人所得・支出（4月）

予想 0.4% 前回 0.5%（個人所得・前月比)

予想 0.3% 前回 0.8%（個人支出・前月比)



米PCEデフレータ（4月）

予想 0.4% 前回 0.3%（PCEデフレータ・前月比)

予想 2.7% 前回 2.7%（PCEデフレータ・前年比)

予想 0.3% 前回 0.3%（PCEコアデフレータ・前月比)

予想 2.8% 前回 2.8%（PCEコアデフレータ・前年比)



22:45

米シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（5月）

予想 40.0 前回 37.9





1日

7:15

ボスティック・アトランタ連銀総裁、オーガスタ大学卒業式で挨拶





1日（土）

OPECプラス閣僚級会合

FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（13日まで）



※予定は変更されることがあります。

外部サイト