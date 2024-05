■「望とみっちーに写真を撮ってと言われて撮ったけどさ、2人がさでかすぎんだ。やめてよ。」

【写真】山田涼介・小瀧望・道枝駿佑のスリーショット&菊池風磨の隠し撮りショット

Hey! Say! JUMPの山田涼介がInstagram個人アカウントに5月30日に京セラドーム大阪で行われたコンサート『WE ARE!Let’s get the party STARTO!!』のオフショットを公開。(公演は4月10日に東京ドーム・5月29日に京セラドーム大阪でも開催)

山田の後輩であるWEST.小瀧望となにわ男子 道枝駿佑とのスリーショットと、YouTube『よにのちゃんねる』で共演しているtimelesz菊池風磨の隠し撮りショットが公開されている。

「望とみっちーに写真を撮ってと言われて撮ったけどさ、2人がさでかすぎんだ。やめてよ。」

とのスリーショットは180cm越えの長身の小瀧と道枝が山田を囲んだ姿が収められている。

また菊池のショットについては

「風磨がさ、写真撮られてんの気付かないんだ。相変わらず卍は卍でした。」

と書かれており、菊池の後ろ姿や横ショット、後頭部の寄りショットなどが何枚も投稿されている。投稿の最後には菊池の動画もアップされており、菊池が写真と勘違いしてキメ顔をしたものの動画だったというオチを山田が撮影したものとなっている。(笑)

グループを越えての仲良しショットに

「みんなかっこいい!顔小さい!」

「風磨のこと大好きだね(笑)」

などコメントが集まっている。

Hey! Say! JUMP OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/15

WEST. OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/29

なにわ男子 OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/56

timelesz OFFICIAL SITE

https://ovtp.jp/