「MARVELOUS GAME SHOWCASE 2024」にて、「牧場物語」シリーズ最新作や「ポケモンフレンダ」など10タイトルの新規映像が公開!!
マーベラスのデジタルイベント「MARVELOUS GAME SHOWCASE 2024」が本日2024年5月31日に配信され、コンシューマ・スマートフォン・アミューズメント10タイトルの新規映像が公開された。
「MARVELOUS GAME SHOWCASE 2024」は、YouTubeで公開したデジタルイベントで、マーベラスの今後のゲームラインアップ情報を届ける番組。昨年、当社初の試みとしてコンシューマゲームにフォーカスした番組が配信されたが、第２回となる今回は、コンシューマゲーム・スマートフォン向けゲームアプリ・アミューズメントゲームを横断して紹介している。
また、マーベラスグループで取り組むインディーゲームタイトル３本も紹介された。
スマートフォン向けゲームアプリからは、本年4月19日に配信を開始した「ビックリマン・ワンダーコレクション」の紹介映像、及び、アミューズメントゲームでは、本年７月から稼動開始のポケモンキッズアミューズメントマシン最新作「ポケモンフレンダ」と、11月から稼動開始の「TRY CATCH」の実機プレイ映像が公開されている。
【番組概要】
■MARVELOUS GAME SHOWCASE 2024
・配信日：2024年5月31日（金）
・特設サイト：https://www.marv.jp/mgs/2024/
【タイトル情報】
「ファーマギア」
種類：コンシューマ
対応機種：未定
発売・稼動時期：2024年
「牧場物語」シリーズ最新作
種類：コンシューマ
対応機種：未定
発売・稼動時期：未定
「龍の国 ルーンファクトリー」
種類：コンシューマ
対応機種：未定
発売・稼動時期：未定
「DAEMON X MACHINA TITANIC SCION」
種類：コンシューマ
対応機種：未定
発売・稼動時期：未定
「ボウと月夜の碧い花」
種類：コンシューマ
対応機種：Nintendo Switch/PlayStation5
発売・稼動時期：2024年7月18日
「Death the Guitar」
種類：コンシューマ
対応機種：Steam
発売・稼動時期：2025年
「Moonlight Peaks」
種類：コンシューマ
対応機種：Steam
発売・稼動時期：2026年
「ビックリマン・ワンダーコレクション」
種類：スマートフォン向けゲームアプリ
対応機種：App Store/Google Play
発売・稼動時期：配信中
「ポケモンフレンダ」
種類：アミューズメント
発売・稼動時期：2024年7月から順次稼動開始予定
「TRY CATCH」
種類：アミューズメント
発売・稼動時期：2024年11月から順次稼動開始予定
※タイトル名は一部仮称。
※開発中の画面。
(C)Marvelous Inc.
(C)LOTTE/ビックリマンプロジェクト (C)Marvelous Inc.
(C)2024 Pokémon. (C)1995-2024 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
Developed by T-ARTS and MARV
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémon は任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標。
(C) 2024 Squid Shock Studios, Published by Humble Games, Marvelous Inc.
(C)Toroya My Battery Is Fried, Published by Marvelous Inc.
(C)Little Chicken Game Company
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