「MARVELOUS GAME SHOWCASE 2024」にて、「牧場物語」シリーズ最新作や「ポケモンフレンダ」など10タイトルの新規映像が公開!!

マーベラスのデジタルイベント「MARVELOUS GAME SHOWCASE 2024」が本日2024年5月31日に配信され、コンシューマ・スマートフォン・アミューズメント10タイトルの新規映像が公開された。

「MARVELOUS GAME SHOWCASE 2024」は、YouTubeで公開したデジタルイベントで、マーベラスの今後のゲームラインアップ情報を届ける番組。昨年、当社初の試みとしてコンシューマゲームにフォーカスした番組が配信されたが、第2回となる今回は、コンシューマゲーム・スマートフォン向けゲームアプリ・アミューズメントゲームを横断して紹介している。





コンシューマゲームでは、「牧場物語」シリーズ最新作、「龍の国 ルーンファクトリー」、「DAEMON X MACHINA TITANIC SCION」(デモンエクスマキナ タイタニックサイオン)といった当社人気シリーズの最新映像の公開に加え、オリジナル新作タイトル「ファーマギア」の2024年発売が発表された。



また、マーベラスグループで取り組むインディーゲームタイトル3本も紹介された。

スマートフォン向けゲームアプリからは、本年4月19日に配信を開始した「ビックリマン・ワンダーコレクション」の紹介映像、及び、アミューズメントゲームでは、本年7月から稼動開始のポケモンキッズアミューズメントマシン最新作「ポケモンフレンダ」と、11月から稼動開始の「TRY CATCH」の実機プレイ映像が公開されている。

【番組概要】

■MARVELOUS GAME SHOWCASE 2024・配信日:2024年5月31日(金)・特設サイト: https://www.marv.jp/mgs/2024/

【タイトル情報】

「ファーマギア」

「牧場物語」シリーズ最新作

種類:コンシューマ対応機種:未定発売・稼動時期:2024年

「龍の国 ルーンファクトリー」

種類:コンシューマ対応機種:未定発売・稼動時期:未定

「DAEMON X MACHINA TITANIC SCION」

種類:コンシューマ対応機種:未定発売・稼動時期:未定

「ボウと月夜の碧い花」

種類:コンシューマ対応機種:未定発売・稼動時期:未定

「Death the Guitar」

種類:コンシューマ対応機種:Nintendo Switch/PlayStation5発売・稼動時期:2024年7月18日

「Moonlight Peaks」

種類:コンシューマ対応機種:Steam発売・稼動時期:2025年

「ビックリマン・ワンダーコレクション」

種類:コンシューマ対応機種:Steam発売・稼動時期:2026年

「ポケモンフレンダ」

種類:スマートフォン向けゲームアプリ対応機種:App Store/Google Play発売・稼動時期:配信中

「TRY CATCH」

種類:アミューズメント発売・稼動時期:2024年7月から順次稼動開始予定

種類:アミューズメント発売・稼動時期:2024年11月から順次稼動開始予定

※タイトル名は一部仮称。

※開発中の画面。





(C)Marvelous Inc.

(C)LOTTE/ビックリマンプロジェクト (C)Marvelous Inc.

(C)2024 Pokémon. (C)1995-2024 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

Developed by T-ARTS and MARV

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémon は任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標。

(C) 2024 Squid Shock Studios, Published by Humble Games, Marvelous Inc.

(C)Toroya My Battery Is Fried, Published by Marvelous Inc.

(C)Little Chicken Game Company