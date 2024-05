アジア最大級となる蒸留酒の品評会「東京ウイスキー&スピリッツコンペティション」(以下、TWSC2024)の第6回が行われ、世界各国から出品された832のアイテムから、日本国内の専門家295名による審査の結果、727のアイテムが入賞を果たした。TWSC2024ノミネート商品TWSC2024では日本国内の専門家295名が、銘柄名を伏せたブラインドテイスティングで審査を実施。

洋酒部・焼酎部門ともに、1アイテムあたり8名以上の審査員が「最高金賞」「金賞」「銀賞」「銅賞」を選出。洋酒部門の全アイテム中、上位4%の最高金賞に輝いた26アイテムは下記の通り。TWSC2024洋酒部門 最高金賞受賞アイテム(画像は新商品以外のボトル)受賞アイテムグレンファークラス シングルカスク1994 28年 サロン・ド・シマジウィルソン&モーガン グレンロッシー 15年Ivy by the Embersジュラ セヴンウッドリンドーズ シングルモルト ザ・カスク・オブ・リンドーズ STR カスクロッホローモンド シグネチャーオーガニックハイランドハーベストシングルモルトウイスキーアイル・オブ・ラッセイ ダンカナ シェリーカスクVoodoo High Priest/McConnell's Irish Whisky Sherry Cask Finishレイクス ザ ウイスキーメーカーズリザーブ No.6エヴァン・ウィリアムス 12年スタッグミクターズ US★1バーボンウイスキーラッセルズリザーブ シングルバレルワイルドターキー レアプリードワイルドターキー 12年イチローズモルト&グレーン ブレンデッドジャパニーズウイスキー 2024嘉之助 DOUBLE DISTILLERY響 21年山崎 18年カバラン ディスティラリーリザーブ ビーティカスク No.R150424037Aカバラン ボート樽インドリ・シングルモルトウイスキー・ドリューザ ロイヤルケーン カスクカンパニー エルサルバドル 2010 12年Japanese GIN 和美人焼酎部門では、上位10%の最高金賞に22アイテムが輝いた。商品は下記の通り。TWSC2024焼酎部門 最高金賞受賞アイテム(画像は新商品以外のボトル)受賞アイテム伊佐小町一尚シルバーさつま白波原酒千本桜熟成ハマコマチちらんちらんまだこ(芋)紫芋焼酎 古都の煌 長期貯蔵無濾過御幣〜紫空〜奥会津ねっか常圧豊永蔵 35度OKINAWA BLUE NEW MAKE(オキナワブルーニューメイク)古酒かんむり驚shimmer#2 白百合 黒麹菌アワモリ株仕込shimmer#11 甕仕込 26年古酒分留ブレンド酒 A-sideshimmer#19 萬座原酒 南島1号酵母保安過仕上尚覚/ZERO PRISMA千年の響 かめ貯蔵古酒多幸山 TAKOYAMA HAPPY MOUNTAIN R44度今帰仁城 十年古酒松藤 限定3年古酒浜千鳥乃詩 ゴールドTWSC2024では専門的な知見にもとづいた特別賞を設置。6月6日に発表される。なかでも特別賞の「BEST OF THE BEST」は国や地域を超え、特定のカテゴリーの中からナンバーワンを決める。審査は、出品アイテムと一次審査結果に応じて選定された部門で実施。最高金賞と金賞からノミネートアイテムを選び、ブラインドによる二次審査を行い選出する。授賞式は7月31日に開催され、9月14日には一般来場も可能な大試飲会を開催する予定となっている。【授賞式概要】※受賞企業のみ・名称:東京ウイスキー&スピリッツコンペティション2024授賞式・主催:東京ウイスキー&スピリッツコンペティション実行委員会・企画・運営:株式会社ウイスキー文化研究所・開催日:7月31日13:00〜・ 会場:明治記念館【大試飲会概要】※一般参加可・名称:東京ウイスキー&スピリッツコンペティション2024大試飲会・主催:東京ウイスキー&スピリッツコンペティション実行委員会・日時:9月14日<1部>11:00〜14:00(500名限定)<2部>15:00〜18:00(500名限定)※どちらか片方の部のみ参加可能。・入場料:5500円(税込)※有料試飲チケットは別料金。・会場:EBiS303 イベントホール