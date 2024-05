プロゴルファーの丸山茂樹がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ACN presents 丸山茂樹 MOVING SATURDAY」 https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=MOVING%20SATURDAY(毎週土曜 7:00〜7:25)。5月25日(土)の放送は、前回 https://news.audee.jp/news/F7iuMu4q1A.htmlに引き続き、TRFのDJ KOOさんをゲストに迎え、お届けしました。

DJ KOOさん(左)とパーソナリティの丸山茂樹

丸山:KOOさんといえば、10年ぐらい前からバラエティ番組にかなり出ていて、僕は“バラエティに向いているな”と思って観ていますけど、ご自身ではどうですか?DJ KOO:僕がバラエティに出るようになったのって、52歳を過ぎてからですよ!?丸山:そっか!DJ KOO:だから人生わからないですよね。丸山:それまで、ほとんどその領域には行かなかったわけですよね。きっかけは何だったんですか?DJ KOO:元々バラエティやお笑いが大好きだったんですけれども、きっかけは、中居(正広)さんの番組のスペシャルで大勢いるなかのひな壇で。アスリートや芸人さんなど100人ぐらいいるなかで、「さぁ! 今日のオープニングは、DJ KOOさんのダンスから!」って中居さんにいきなり言われて(苦笑)。丸山:ハハハハハ! 無茶ぶりから始まったわけですね(笑)。DJ KOO:(出演前に)そんなこと言われていなかったし、無茶ぶりで。でも、オープニングでそう言われたら“やらなきゃいけないな”と思って、ちょっとニュージャックスウィングみたいなのを、真ん中に出て行ってやったんですよ。そしたら、(スタジオの空気が)“ザワザワ……”ってなって。丸山:(笑)。DJ KOO:そしたら、中居さんに「KOOさん! ほら、こんな雰囲気になっちゃったじゃないですか。ちょっと何か一言言ってくださいよ」って言われて。それで咄嗟に出たのが、「EZ DO DANCE!」だったんですよ。丸山:それでずっと言わされ続けているわけですね(笑)。DJ KOO:そうなんです。(中居さんからの振りに)「EZ DO DANCE!」ってやったら、何故か“ドカーン!”となって。そこで番組中に、中居さんが「ほら、KOOさん。またこんなになっちゃって……ちょっとKOOさん、謝んないと」って。で、また「EZ DO DANCE!」ってやったり、50発ぐらいやらされて(笑)。丸山:「EZ DO DANCE!」責めでね(笑)。でも、再ブレイクって感じでしたよ。DJ KOO:あと、「しゃべくり007」(日本テレビ系)の24時間のときに、ネプチューンのホリケン(堀内健)さんが、いきなり僕に生放送で相撲をとってきたんですよ。丸山:よくやっているよね(笑)。DJ KOO:で、生放送だし、中途半端にやったら駄目だから、“いいや!”と思って真剣にやって。丸山:ガチでね。DJ KOO:2人で、ガチで相撲をとり始めて、結局僕が上手投げで勝ったんですけど(笑)。丸山:勝ったんかいな(笑)! KOOさんって結構(体格が)ガチっとしているじゃないですか。何かやっていたんですか?DJ KOO:学生時代、柏日体(現:日本体育大学柏高等学校)の頃、ラグビー部だったので。丸山:そりゃあ、組んだら強ぇ〜わ(笑)! だからちょっとガチっとしているんだ、KOOさんって。胸板も厚いもんね。DJ KOO:そうですね。やっぱり、バラエティとかやらせていただいているおかげで、TRFのときと違って、DJ KOOとしていろいろなところからお声がけいただけるようになって。丸山:はい。DJ KOO:ラグビーで「リーグワン(JAPAN RUGBY LEAGUE ONE)」というプロリーグがあって、埼玉ワイルドナイツの応援団長DJであるとか、あと日本盆踊り協会の特別芸術顧問もやらせていただいていて。丸山:何かどんどん顧問おじさんになっているじゃないですか!DJ KOO:なので、盆踊りとDJを広めていこうとか。いろいろなところからお声をかけていただいていますね。次回6月1日(土)のゲストは、お笑いコンビ・次長課長の河本準一(こうもと・じゅんいち)さんです。

<番組概要>番組名:ACN presents 丸山茂樹 MOVING SATURDAY放送日時:毎週土曜 7:00〜7:25パーソナリティ:丸山茂樹