cignature、5th EP「Sweetie but Saltie」コンセプトフォト第2弾を公開

cignatureが妖精のような清楚なビジュアルを披露した。cignatureは30日と31日0時、公式SNSに5th EP「Sweetie but Saltie」の集合およびユニット、個人コンセプトフォト第2弾を掲載した。集合とユニットフォトでメンバーは、お互いの耳元で秘密をささやくようなポーズを取り、好奇心を刺激した。彼女たちの友達と一緒にいるような愛らしく、輝くケミストリー(相手との相性)は同作に盛り込まれるストーリーへの関心を高めた。

個人フォトは、神秘的な表情とともに純白のドレス、カラフルな髪色、ブルーのカラーレンズなど、華やかなスタイルが彼女たちの妖精のような美貌をより一層際立たせた。透明なガラスの水槽に水を注ぐ姿も目を引く。コンセプトフォト第1弾では、ハツラツとしてキッチュなムードを披露したことに対し、コンセプトフォト第2弾では清純で繊細な雰囲気を盛り込み、ギャップのある魅力を届けた。今週末に公開される第3弾に続き、カムバック活動では、どのようなコンセプトと魅力で世界中のファンを魅了するのか、関心が高まっている。「Sweetie but Saltie」は、昨年8月に発売した4th EP「Us in the Summer」以来、10ヶ月ぶりに披露する新譜だ。前作に続き、再び爽やかなムードに満ちた夏の活動で“ライジングサマークイーン”として存在感を放つ彼女たちの活躍が期待される。cignatureはカムバックに先立ち、多様な大学祭のステージに上がり、ファンと会った。また、メンバーのジウォンはEDMアーティストZBとATIONの「Eternal Time」にフィーチャリングとして参加し、多芸多才な姿を見せた。5th EP「Sweetie but Saltie」は6月10日午後6時、各音楽配信サイトで発売される。