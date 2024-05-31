『KAMITSUBAKI WARS 2024』第3弾開催 DAY1は花譜＆理芽のツーマン、DAY2は理芽の初有観客ワンマンに
KAMITSUBAKI STUDIOによるリアル会場ライブシリーズ『KAMITSUBAKI WARS 2024』第3弾として、9月14日、15日にライブイベント『KAMITSUBAKI WARS 2024 神椿後楽園戦線 IN TOKYO DOME CITY HALL』が開催される。
（関連：花譜、新たな姿＝“廻花”でバーチャルの向こう側へ 国立代々木第一体育館を圧倒した音楽×テクノロジー）
DAY1はツーマンライブシリーズ『Singularity Live』の第3弾として、KAMITSUBAKI STUDIOのバーチャルシンガー 花譜と理芽によるツーマンライブ『花譜・理芽 「Singularity Live Vol.3」』を開催。DAY2は、『理芽 3rd ONE-MAN LIVE 「NEUROMANCE Ⅲ」』を行う。これまでオンラインライブでのみ単独のステージを開催してきた理芽が、自身初となる有観客ワンマンライブに挑む。
本公演のチケットオフィシャル1次抽選先行は、6月17日まで受付中。2日間の通し券や特典グッズ付きのVIP席チケットなども用意されている。また、ホテル宿泊付きのJTBプランも6月10日まで受付中だ。
（文＝リアルサウンド編集部）