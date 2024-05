フランス・プロサッカーリーグ(LFP)規律委員会は30日、 モナコ のMFモハメド・カマラに4試合の出場停止処分を命じた。カマラは今月19日のリーグアン最終節に先発出場し、1ゴールを決めた。その一方、最終節では各チームのユニフォームに性的少数者(LGBTQ)への支援を示すバッジが胸部分に施されたなか、カマラはこのバッジをテープで隠してプレー。試合当日から物議を醸していた。

Monaco's Mohamed Camara has been suspended for four matches, the French football league (LFP) said on Thursday, after an LGBTQ+ support logo on the Mali international's shirt was covered up during a Ligue 1 match. pic.twitter.com/aGNS5jrZfd