鳥栖vsFC東京 スタメン発表
[5.31 J1第17節](駅スタ)
※19:00開始
主審:清水勇人
<出場メンバー>
[サガン鳥栖]
先発
GK 71 朴一圭
DF 2 山崎浩介
DF 16 上夷克典
DF 28 丸橋祐介
DF 88 長沼洋一
MF 5 河原創
MF 7 手塚康平
MF 13 横山歩夢
MF 22 富樫敬真
MF 23 菊地泰智
FW 99 マルセロ・ヒアン
控え
GK 31 岡本昌弘
DF 36 北島郁哉
MF 14 藤田直之
MF 18 日野翔太
MF 21 堀米勇輝
FW 9 河田篤秀
FW 11 ヴィニシウス・アラウージョ
監督
川井健太
[FC東京]
先発
GK 41 野澤大志ブランドン
DF 4 木本恭生
DF 38 安斎颯馬
DF 44 エンリケ・トレヴィザン
DF 49 バングーナガンデ佳史扶
MF 7 松木玖生
MF 8 高宇洋
MF 37 小泉慶
FW 33 俵積田晃太
FW 39 仲川輝人
FW 71 荒木遼太郎
控え
GK 13 波多野豪
DF 2 中村帆高
DF 3 森重真人
DF 43 徳元悠平
MF 40 原川力
MF 70 ジャジャ・シルバ
FW 9 ディエゴ・オリヴェイラ
監督
ピーター・クラモフスキー
※19:00開始
主審:清水勇人
<出場メンバー>
[サガン鳥栖]
先発
GK 71 朴一圭
DF 2 山崎浩介
DF 16 上夷克典
DF 28 丸橋祐介
DF 88 長沼洋一
MF 5 河原創
MF 7 手塚康平
MF 13 横山歩夢
MF 22 富樫敬真
MF 23 菊地泰智
FW 99 マルセロ・ヒアン
控え
GK 31 岡本昌弘
DF 36 北島郁哉
MF 14 藤田直之
MF 18 日野翔太
MF 21 堀米勇輝
FW 11 ヴィニシウス・アラウージョ
監督
川井健太
[FC東京]
先発
GK 41 野澤大志ブランドン
DF 4 木本恭生
DF 38 安斎颯馬
DF 44 エンリケ・トレヴィザン
DF 49 バングーナガンデ佳史扶
MF 7 松木玖生
MF 8 高宇洋
MF 37 小泉慶
FW 33 俵積田晃太
FW 39 仲川輝人
FW 71 荒木遼太郎
控え
GK 13 波多野豪
DF 2 中村帆高
DF 3 森重真人
DF 43 徳元悠平
MF 40 原川力
MF 70 ジャジャ・シルバ
FW 9 ディエゴ・オリヴェイラ
監督
ピーター・クラモフスキー