[5.31 J1第17節](駅スタ)

※19:00開始

主審:清水勇人

<出場メンバー>

[サガン鳥栖]

先発

GK 71 朴一圭

DF 2 山崎浩介

DF 16 上夷克典

DF 28 丸橋祐介

DF 88 長沼洋一

MF 5 河原創

MF 7 手塚康平

MF 13 横山歩夢

MF 22 富樫敬真

MF 23 菊地泰智

FW 99 マルセロ・ヒアン

控え

GK 31 岡本昌弘

DF 36 北島郁哉

MF 14 藤田直之

MF 18 日野翔太

MF 21 堀米勇輝

FW 9 河田篤秀

FW 11 ヴィニシウス・アラウージョ

監督

川井健太

[FC東京]

先発

GK 41 野澤大志ブランドン

DF 4 木本恭生

DF 38 安斎颯馬

DF 44 エンリケ・トレヴィザン

DF 49 バングーナガンデ佳史扶

MF 7 松木玖生

MF 8 高宇洋

MF 37 小泉慶

FW 33 俵積田晃太

FW 39 仲川輝人

FW 71 荒木遼太郎

控え

GK 13 波多野豪

DF 2 中村帆高

DF 3 森重真人

DF 43 徳元悠平

MF 40 原川力

MF 70 ジャジャ・シルバ

FW 9 ディエゴ・オリヴェイラ

監督

ピーター・クラモフスキー