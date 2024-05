Girls²×iScream、interfm『MUSIClock with THE FIRST TIMES』に4週連続でメンバーが登場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■6月の毎週月曜日にGirls2とiScreamのメンバーが登場!DJの山崎あみとSMA芸人たちが彼女たちの知られざる一面や素顔に迫る!

interfmで毎週月~木曜の7時から放送されている朝の音楽バラエティ番組『MUSIClock with THE FIRST TIMES』。

このたび、6月の毎週月曜日に6月19日にコラボ第2弾楽曲「D.N.A.」をリリースするGirls2(「2」は、二乗が正式表記)とiScreamのメンバーが週替わりで出演することが決定した。

6月3日は増田來亜(Girls2)、 小川桜花(Girls2)、 RUI(iScream)、6月10日は、山口綺羅(Girls2)、 隅谷桃花(Girls2)、 YUNA(iScream)、6月17日は小田柚葉(Girls2) 、鶴屋美咲(Girls2) 、HINATA(iScream)、そして6月24日は、原田都愛(Girls2) 菱田未渚美(Girls2)が出演。

番組では、DJの山崎あみとSMA芸人たちにしか投げかけられない質問をメンバーにぶつけ、彼女たちの知られざる一面や素顔、プライベートに迫る。

また、Girls2には国立代々木競技場 第一体育館で6月30日に開催する『Girls2 5th Anniversary「We are Girls2 -The Live-」』についても聞いていく。

番組情報

interfm『MUSIClock with THE FIRST TIMES』

毎週月~木曜 07:00~08:50

DJ:山崎あみ

『MUSIClock with THE FIRST TIMES』番組サイト

https://www.interfm.co.jp/musiclock

Girls2 OFFICIAL SITE

https://www.girls2.jp/

iScream OFFICIAL SITE

https://www.iscream-official.com/