お笑いコンビ・オードリーの春日俊彰と若林正恭が31日、都内で行われた第61回ギャラクシー賞贈賞式(主催:放送批評懇談会)に出席。『オードリーのオールナイトニッポン』(ニッポン放送)15年の歴史で、思い出深い放送回を明かした。ギャラクシー賞は、放送批評懇談会が日本の放送文化の質的な向上を願い、優秀番組・個人・団体を顕彰するために、1963年に創設したもの。オードリーは、『オードリーのオールナイトニッポン』(ニッポン放送)パーソナリティとしてDJパーソナリティ賞を受賞した。

15年の歴史を持つ『オードリーのオールナイトニッポン』。オードリーは2月に番組15周年を記念したイベント「オードリーのオールナイトニッポン in 東京ドーム」を開催した。若林は「東京ドームライブをオールナイトニッポンでやらせていただいて、それを評価していただいたということで。ついこの間、東京ドームでイベントをやったので、今日の会場はちょっと狭く感じますけど、本当にうれしい賞をいただきました。ありがとうございます」とユーモアたっぷりにあいさつ。春日も「DJパーソナリティ賞、いただきトゥース!」と声を弾ませた。思い出深い放送回を聞かれると、若林は「春日さんが結婚してすぐに写真週刊誌に撮られたときがありまして。その週のラジオは非常にスリリングで」と回答。若林は「私はまだそのとき独身だったんですけど、放送の前に春日さんが一人で私の部屋に謝りに来て、どういう話をするか決めての放送でしたので、非常に思い出に残っております」と振り返り、春日も「あれを超える回はないかもしれないです。忘れられないです」とうなずいた。次世代のパーソナリティへのメッセージを求められると、春日は「春日を目指すという人はたくさんいると思います。春日を目指しても春日のことは越えられないから。憧れるのをやめましょう」と大谷翔平選手の名言を使いながらコメント。若林は「東京ドームライブは、3日連続で同じステージだと割安で借りられるんですよね。一緒に3日間借りてくれる人を募集しているので、ぜひそのへんよろしくお願いします」とアピールし「いつもの放送はもうちょっとだけおもしろいのでぜひ聞いていただきたい(笑)」と呼びかけた。俳優の神木隆之介は連続テレビ小説『らんまん』(NHK)の演技にてテレビドラマ部門の個人賞を受賞。神木はスタッフ、キャストに支えられたことを感謝しながら「長期間の撮影でしたが、助けていただいたおかげで受賞できた賞だと思っています。感謝の気持ちでいっぱいです」とコメント。また、『らんまん』が愛されていることを改めて実感できたと言い「うれしい気持ちを胸に…むしろこの子(トロフィー)と一緒に寝たいと思います!」と喜びを口にした。※「第61回ギャラクシー賞」入賞作品は以下の通り。<「第61回ギャラクシー賞」入賞作品>■志賀信夫賞:関口宏■フロンティア賞:Nドキュポケット(日本テレビ放送網)■マイ・ベストTV賞第18回グランプリ:金曜ドラマ『不適切にもほどがある!』(TBSテレビ TBSスパークル)■テレビ部門・連続ドラマW『フェンス』(WOWOW NHKエンタープライズ)・テレビ静岡55周年記念『イーちゃんの白い杖 特別編』(テレビ静岡)・でくのぼう〜戦争とPTSD〜(山形放送)・僕と時々もう1人の僕〜トゥレット症と生きる(CBCテレビ)・ザ・ドキュメント『引き裂かれる家族 検証・揺さぶられっ子症候群』(関西テレビ放送)・ETV特集『“玉砕”の島を生きて(2)〜サイパン島 語られなかった真実〜』(日本放送協会 NHKエンタープライズ グループ現代)・NHKスペシャル『“冤罪”の深層〜警視庁公安部で何が〜』(日本放送協会)・幾月夜纏ひて 羽後町・西馬音内の盆踊(秋田放送)・ナンデモ特命係発見らくちゃく!〜28歳の小卒女性SP!完全版〜(福岡放送)・NNNドキュメント’24『釜ヶ崎の肖像 明日への3000枚』(読売テレビ放送)・ながさき原爆記録全集 山端庸介原爆全写真 被爆翌日117枚全解析(長崎ケーブルメディア)・SBCスペシャル『78年目の和解〜サンダカン死の行進・遺族の軌跡〜』(信越放送)・NHKスペシャル 未解決事件 File.10『下山事件』第1部 第2部(日本放送協会)・映像’24『労組と弾圧〜関西生コン事件を考える〜』(毎日放送)☆特別賞:金曜ドラマ『不適切にもほどがある!』(TBSテレビ TBSスパークル)☆個人賞:神木隆之介(連続テレビ小説『らんまん』の演技)■ラジオ部門・SBSラジオギャラリー『方言アクセントエンターテインメント〜なまってんのは、東京の方かもしんねーんだかんな〜』(静岡放送)・霜降り明星のオールナイトニッポン(ニッポン放送)・空想労働シリーズ サラリーマン(RKB毎日放送)・朝はあけたり〜決死の密航 奄美日本復帰を伝えた男たち〜(南日本放送)・RKKラジオ報道特別番組『真実を求めて〜免田事件が問い続けるもの〜』(熊本放送)・文化放送年末スペシャル 小松左京クロニクル『日本沈没を探す旅』(文化放送)・FBCラジオスペシャル『輝く!ゴールデンエイジふくい〜生きる喜び 歌にのせて〜』(福井放送)・TOKYO FM 小澤征爾追悼番組『セイジ、フォーエバー』(エフエム東京)☆DJパーソナリティ賞:オードリー(『オードリーのオールナイトニッポン』/ニッポン放送)※パーソナリティとして■CM部門<テレビCM>・大塚製薬 カロリーメイト『光も影も』(大塚製薬 博報堂 catch ENOAD AOI Pro.)・CBCテレビ 公共キャンペーン・スポット『人生100年時代を考える』〜きぬさんは“看護師”一筋80年(CBCテレビ)・相鉄ホールディングス 相鉄・東急直通線開業記念 相鉄東急直通記念ムービー『父と娘の風景』(相鉄ホールディングス good design company SIX 博報堂 博報堂ケトル スプーン)・東京ガス 企業『母の推し活』(東京ガス 電通 電通クリエーティブX KEY pro)・日本マクドナルド 夜マック シリーズ『オードリーのオールナイトマック』(日本マクドナルド TBWA HAKUHODO ロボット)・ユー・エス・ジェイ ユニバーサルスタジオジャパン シリーズ『引越し篇』『初恋篇』『二度とない日々篇』(ユー・エス・ジェイ 電通 TYO)<ラジオCM>・エフエム東京 企業『ラジオの夜』(エフエム東京 ランダムハウス)・大日本除虫菊 金鳥の渦巻、キンチョール、虫コナーズプレミアム、蚊がいなくなるスプレー、細キンチョール、蚊対策 マスクをはずしてシリーズ『1』『2』『3』『4』『5』『6』(大日本除虫菊 電通(Creative KANSAI) ヒッツコーポレーション)<ウェブCM>・ABJ STOP海賊版『ありがとう君の漫画愛』(ABJ 博報堂 博報堂プロダクツ)・サントリーホールディングス ザ・プレミアム・モルツ シリーズ『飲みに誘うのムズすぎ問題篇』(サントリーホールディングス 電通 マテリアル 電通クリエーティブX Think & Craft)・東海旅客鉄道 東海道新幹線『すべての会いたい人へ』(東海旅客鉄道 電通 ジェイアール東海エージェンシー SUPERMARKET)・日本マクドナルド マックフライポテト「ティロリミックス|YOASOBI・『群青』×Vaundy『花占い』」(日本マクドナルド 電通 ギークピクチュアズ)・ヤマハ 企業『だれでも第九』(ヤマハ 電通東日本 EPOCH 電通イベントオペレーションズ Candee 電通クリエーティブX マテリアル リーフビジョン アイエムエス ペンタゴン)■報道活動部門・コウセイラジオ〜break through the wall〜(エフエムとよた 中日新聞社 ひまわりネットワーク)・トゥレット症に関する一連の報道活動(CBCテレビ)・香川県の「ゲーム条例」を巡る検証報道(瀬戸内海放送)・キャンペーン『かわるPTA』(東海テレビ放送)・「NHKアナウンサーの命を守る呼びかけ」に関する一連の取り組み(日本放送協会)・文化放送ロービジョンプロジェクト(文化放送)