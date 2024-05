花*花がデビュー24年目にして初となるカバーアルバム『Good Song Laboratory』を8月7日に発売することが決定した。また、6月26日にはカバーシングル第三弾ムーンライダーズ「ニットキャップマン」が配信リリースされる。2023年よりカバー限定ライブ<#グッラボ -Good Song Laboratory->を開催し、ゲストと共にカバー楽曲を深掘りしてきた花*花。そんな数々の楽曲の中から厳選した楽曲を、カバーアルバム『Good Song Laboratory』に収録する。

ライブ情報



2024年4月27日(土) ※対バン#グッラボ -Good Song Laboratory- / Disc9:JUNEなウェディングソング編会場:東京都・Oji Music Lounge時間:18:00 開場 / 19:00 開演2024年7月20日(土) ※ワンマン花*花 24周年記念ライブ〜heading to quarter〜 in Tokyo会場:東京都・代官山 晴れたら空に豆まいて時間:18:30 開場 / 19:00 開演2024年7月27日(土) ※ワンマン花*花 24周年記念ライブ〜heading to quarter〜 in Osaka会場:大阪府・あいおいニッセイ同和損保ザ・フェニックスホール時間:15:30 開場 / 16:00 開演