PS5 / PC用「Until Dawn −惨劇の山荘−」2024年秋発売！ 最新映像も公開！ 迫真のホラー物語がさらなる進化を遂げて登場

ソニー・インタラクティブエンタテインメントから、日本国内に向けてPlayStation 5 / PC用ソフトウェア「Until Dawn −惨劇の山荘−」が2024年秋に発売予定であることが発表された。

迫りくる恐怖の中、夜明けを迎えられるのは果たして誰か。迫真のホラー物語がさらなる進化を遂げてPS5に登場する。



また本日配信された「State of Play」にて最新映像も公開されたので、ぜひあわせてチェックしてほしい。

日本語字幕版は近日中に公開予定だ





https://www.youtube.com/watch?v=Ownf9ZasITA

「Until Dawn −惨劇の山荘−」公式サイト

https://www.playstation.com/ja-jp/games/until-dawn/

【「Until Dawn −惨劇の山荘−」とは?】

8人の若者が、1年前に仲間が2人失踪したとある山荘に、再び訪れるところから物語は始まる。やがて山荘は恐怖に支配された逃げ場のない悪夢へと変貌する。

Unreal Engine 5の驚異的なグラフィックでフルリメイクされた手に汗握るスラッシャーホラーの世界に没入しよう。映画さながらな映像と、洗練されたゲームプレイが、幾度となく予想を裏切る雪山での恐怖体験を更に盛り上げる。



迫りくる恐怖の中、8人の生存者たちを待ち受ける結末とは? 迫真のホラー物語がさらなる進化を遂げてPS5に登場。

【ゲーム紹介】

再びカルトホラーを体験せよ

主人公たちの運命はあなた次第

かつてないほど美しい恐怖

ヘイデン・パネッティーア、ブレット・ダルトンなど、豪華キャストが演じる個性豊かな8人のキャラクターを操作しながら、彼らの運命を左右する選択をしよう。ダイナミックなアニメーションや細かい表情の演出で各キャラクターの個性を感じながら、生き残る術を持つのが誰なのかを判断しよう。

次世代機向けにフルリメイク

細部まで丁寧に作りこまれ、息をのむような光景がどこまでも広がる舞台をその肌で感じよう。最先端の技術を活かし、PS5用に新たに強化された息を飲むビジュアルと細部まで表現された環境で悪夢を体験しよう。

新たなコレクティブル、新しくなったエリアや再編集されたシーンにより、さらに深まる謎を考察しよう。DualSense ワイヤレスコントローラーで、これまでにないようなゲーム体験が可能に。本作より初めて導入される三人称視点カメラにより、没入感あふれるアクションを間近で体感できる。新しく追加されたサウンドトラックや作り直された音声で、最初から最後まで恐怖を感じられる。

【PS5ならではの特徴】

超高速SSD

アダプティブトリガー

Tempest 3Dオーディオ技術

驚異のグラフィック

ハプティックフィードバック

PS5の超高速SSDにより、シームレスなシーン移行が実現。没入感が一瞬たりとも途切れず、次から次へと迫りくる恐怖に立ち向かうこととなる。アダプティブトリガーにより、銃の引き金を引く感触や、周囲にあるオブジェクトを持ち上げる感覚などを体感できる。暗い山奥で恐怖に包まれる中、生存をかけて自らが下す決断の重さを肌で感じよう。かすかな囁きも、謎の足音も、身の毛がよだつような悲鳴も、3Dオーディオですべてが鮮明に聞こえる。暗闇の中では、こうした音を聞き逃さないようにすることが生存のカギとなる。Unreal Engine 5でゼロからリメイクされ、PS5の力を駆使してさらなる恐怖が実現。舞台のライティングやキャラクターの陰影がよりリアルなものに。薄暗く不気味な山荘の内部も、漆黒の闇が広がる鉱山も、月明りに照らされる山脈も、すべて目を見張るビジュアルで描かれている。仲間あるいは何者かの足音が近づいてくるときの臨場感や、殺人鬼から逃げるため暗闇の中を一目散に進む緊張感をその肌で体感しよう。DualSense ワイヤレスコントローラーのハプティックフィードバックにより、デジタルカメラのシャッターからトーテムによる超常現象に至るまで、あらゆるアクションをかつてないほどリアルに体験できる。

※ 3Dオーディオはテレビ内蔵スピーカーやアナログ/USB接続のステレオヘッドホンで再生できる。

【タイトル情報】

■PS5 / PC用「Until Dawn −惨劇の山荘−」発売日:2024メーカー:ソニー・インタラクティブエンタテインメントジャンル:ホラー



(C) 2024 Sony Interactive Entertainment LLC. Until Dawn is a trademark of Sony Interactive Entertainment.