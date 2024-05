秋冬に使いたい落ち着きのあるくすみカラーがラインアップ

「L.L.Bean(エルエルビーン)」と「SALON adam et ropé(サロン アダム エ ロペ)」がコラボレーションした別注カラーのトートバッグが2024年も登場。6月1日よりJ‘aDoRe JUN ONLINEで予約開始、8月1日よりSALON adam et ropé店舗でも販売されます。毎年シーズンテーマにインスピレーションを受けたニュアンスカラーで登場し、人気を博しているL.L.Bean × SALON adam et ropeの「Grocery Tote(グローサリー・トート)」(税込6050円)。

購入はオンラインストアまたは店舗にて

今回の別注では、SALON adam et ropeの2024秋冬のシーズンテーマ“NEW STRATA”よりインスピレーションを受けた、地層や鉱石の中で静かに輝く石や半貴石をイメージした4色のニュアンスカラーに加え、2023春夏シーズンに人気だったブルーの全5色が登場しました。■ amethyst purple心を癒し、落ち着かせ、穏やかな安らぎを与えてくれるような、まろやかなパープル■ marble gray白やグレーやピンクの混ざり合う大理石のように奥深い、ライトグレー■ rose quartz pink柔和と内的な美しさを支えるといわれるローズクォーツをイメージした、アーシーなピンク■ jade green冷静さや落ち着きをもたらしてくれるような、新緑のグリーン■ deep sea blue海底にわずかに届く光と水の美しさをイメージした深みのあるブルー「Grocery Tote(グローサリー・トート)」(税込6050円)は、6月1日よりJ‘aDoRe JUN ONLINEで予約開始、8月1日よりSALON adam et rope店舗でも販売されます。取り扱い店舗は下記のとおりです。■ 取り扱い店舗SALON adam et rope NEWoMan新宿店、東急プラザ銀座店、アトレ吉祥寺店、天王寺MIO店、CoCoLo新潟店再登場となる「deep sea blue」のみ、J‘aDoRe JUN ONLINE限定のため直営店での販売はありません。また、他のカラーに先行して予約受付を開始しています。秋冬コレクションですが、モノトーンコーディネートなどにも合わせやすいカラーラインアップとなっています。爽やかなブルーは夏シーズンでも活躍しそうですね。気になる人はオンラインストアをチェックしてみてください。