「山ちゃんを崇拝する2人との写真!最高です」

Hey! Say! JUMPの山田涼介さんは5月30日、自身のInstagramを更新。大きすぎる2人に囲まれる姿を投稿しました。山田さんは「望とみっちーに写真を撮ってと言われて撮ったけどさ、2人がさでかすぎんだ」とつづり、6枚の写真と1本の動画を投稿。29日と30日に開催した「WE ARE! Let's get the party STARTO!!」の大阪公演のオフショットでしょうか。1枚目の写真では、小瀧望さんと道枝駿佑さんとのスリーショットを披露しています。高身長の2人の間に挟まれている山田さんの姿がかわいらしいです。2〜6枚目と動画は、全て菊池風磨さんの姿となり、投稿の多さにファンから大きな反響が集まりました。

「買い物してたら、ふうまと翔太とばったり。すごい偶然ですな」

コメントでは「どう考えても風磨の比率多すぎwww」「小瀧くんとみっちーに挟まれて余計ちっちゃく見えちゃう涼介くん可愛すぎます」「風磨のこと大好きやん」「りょーすけくんかっこよすぎてビビっちゃう」「ふまwww」「山ちゃんを崇拝する2人との写真!最高です」との声が寄せられました。4月2日の投稿では「買い物してたら、ふうまと翔太とばったり。すごい偶然ですな」とつづり、菊池さんと渡辺翔太さんとのプライベートスリーショットを投稿。全員変装しているように見えますが、オーラがあり格好いい雰囲気が隠せていません。ファンからは「ヤバい。推したちが揃ってんの最高すぎる」「3人ともビジュ良すぎる」「みんな不審者みたいな格好なのにイケメンが滲み出てるのなに?」と、絶賛の声が集まりました。(文:ミモリ)