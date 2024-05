第7期が放送開始となったTVアニメ『僕のヒーローアカデミア』より、7期の第5話(通算143話)「Let you down」の先行場面カットとTV未放送の30秒予告編が公開された。第5話「Let you down」より来たるべき決戦に向けて動き始めるトガ、荼毘、スピナーら敵<ヴィラン>たち。一方、決戦を前に、デクとお茶子は、死柄木やトガの内なるものに思いを巡らせる……。そんな中、なんとデクたちが雄英を離れることが避難民に発表され、そしてデクは留置所にいたはずの青山に呼び出される。青山の狙いとは――!?○●『僕のヒーローアカデミア』7期第5話(通算143話)「Let you down」予告TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』7期は、読売テレビ・日本テレビ系全国29局ネット(※一部地域を除く)にて放送中。各詳細はアニメ公式サイトにて。(C)堀越耕平/集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会